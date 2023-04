Schwache Leistung der MTV-Fußballer reicht nicht zum Sieg

Das war wohl nichts: Gegen die SG Oberau/Farchant zeigt die erste Mannschaft des MTV Dießen keine wirklich gute Leistung. Das wird mit einer deutlichen Niederlage bestraft.

Mit einer deutlichen 0:3-Niederlage kam die erste Mannschaft des MTV Dießen vom Auswärtsspiel bei der SG Oberau/Farchant zurück an den Ammersee. "Wir waren heute leider in allen Bereichen des Spiels nicht gut genug, um zu punkten", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

In einer ersten Halbzeit ohne wirkliche Torchancen hatten die Dießener zwar mehr vom Spiel, schafften es dabei aber nur selten, wirklich gefährlich zu werden. Die Gastgeber verteidigten diszipliniert, setzten nach einer Viertelstunde im Strafraum konsequent nach und gingen so mit 1:0 in Führung. Mit diesem Zwischenstand wurden auch die Seiten gewechselt.

Der MTV Dießen will wieder in die Erfolgsspur finden

Nach dem Wiederanpfiff vergab erst die SG eine große Möglichkeit, dann übernahm der MTV wieder die Kontrolle über die Partie, ohne die gegnerische Defensive aber entscheidend ins Wanken zu bringen. Zwanzig Minuten vor Schluss kassierte das Team vom Ammersee nach einem Konter das vorentscheidende 2:0 und in der Schlussphase sogar noch einen weiteren Gegentreffer zum 3:0-Endstand. "Wir wollen im nächsten Spiel unbedingt wieder zurück in die Erfolgsspur finden", blickte Ropers schon auf das Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Bad Kohlgrub.

Die zweite Mannschaft des MTV verlor anschließend nach zuletzt zwei Siegen in Folge ebenfalls verdient mit 0:2 und tritt am Samstag in Oberammergau an. (AZ)

