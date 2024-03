Schwimmen im Augustinum Dießen wird teurer

Schwimmen wird im Hallenbad Augustinum in Dießen teurer. Ab 1. April gelten neue Eintrittspreise.

Auch am Augustinum Dießen gehen die Steigerungen bei den Bertirebskosten für das Hallenbad nicht spurlos vorüber. Daher wird der Besuch des Bades ab dem 1. April etwas teurer. Statt bislang 3,50 Uhr zahlen Erwachsene dann pro Einlass ins Bad einen Euro mehr, also 4,50 Euro. Eine Zehner-Karte kostet dann 40 Euro, bislang waren es 30 Euro und eine 20er-Karte für Erwachsene muss dann für 75 Euro erworben werden. Für Jugendliche steigen die Preise auf drei Euro pro Tag, 25 Euro pro Zehner- und 45 Euro pro 20er-Karte.

Wie das Augustinum Dießen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, fand die letztmalige Preisanpassung vor sieben Jahren statt. Die Einnahmen aus den angepassten Eintrittspreisen würden direkt unter anderem in die Instandhaltung und Weiterentwicklung des Hallenbads investiert, heißt es in der Mitteilung weiter.

2020/2021 war das Hallenbad im Augustinum längere Zeit geschlossen. Erst aufgrund der Coronapandemie, dann aufgrund eines Umbaus und wegen Personalmangels. Erst im Herbst 2021 wurde der Schwimmbad-Betrieb zumindest für Schulen und Vereine wieder aufgenommen. Im April 2022 war dann wieder öffentlicher Badebetrieb möglich.

Lesen Sie dazu auch