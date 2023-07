Erfolgreiches Segelwochenende für den Segler-Nachwuchs

13 Jugendliche trainieren beim Segel-Jugendwochenende des Segelclubs SCLL vor St. Alban bei besten Bedingungen.

Das Segel-Jugendwochenende des Segelclubs SCLL war ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Segelkünste unter verschiedenen Bedingungen zu verbessern. Insgesamt nahmen fünf Kinder im Opti und acht Jugendliche im 420er teil.

Die jungen Seglerinnen und Segler lernten alle wichtigen Segelmanöver kennen und konnten diese in der Praxis üben. Neben dem praktischen Training gab es auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Teilnehmenden konnten an einer Olympiade teilnehmen und sich bei spannenden Gesellschaftsspielen austoben, heißt es in einer Pressemitteilung des Segelclubs.

Nach der Videoanalyse wurde im Zelt übernachtet

Am Abend hatten die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Segelkünste mithilfe von Videoschnitten selbst anzusehen und ihren Eltern vorzuführen. Dies sorgte für viel Begeisterung und stolze Momente. Die Übernachtung erfolgte in Zelten, die von den Eltern organisiert wurden.

Erste "Geh"-Versuche im Optimisten. Beim SCLL gingen fünf Kinder am Wochenende an den Start. Foto: Richard Zobel

Die Gesamtleitung des Wochenendes lag in den Händen von Markus Promberger, der für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Bernd Müller-Hahl kümmerte sich um die seglerischen Finessen und Max und Eva Hahn organisierten das Rahmenprogramm. Vier "Opti-Kinder" bestanden zudem die Prüfung für ihren Jugendsegelschein. (AZ)

