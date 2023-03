Seglerhock im Craft Bräu: Wie gefährlich werden Stürme in der Region?

Meist liegt er relativ ruhig da, der Ammersee. Doch langjährige Segler wie Klaus Gattinger wissen, dass schwere Stürme auch in unserer Region zur Gefahr werden können.

Einmal im Monat findet im Craft Bräu der "Seglerhock" statt. Anfang März fanden sich 40 Segelbegeisterte und -interessierte in Dießens Hafenkneipe ein, um einem Vortrag von Klaus Gattinger (Eigner der Sir Schackleton) über seine Sturmerlebnisse zu lauschen. Nach Gattingers Ansicht ist das Craft Bräu ein idealer Ort, um sich mit einem handgebrauten und frisch gezapften Bier gesellig über die gemeinsame Segelleidenschaft auszutauschen.

Was alle Segler lieben und brauchen, ist Wind. Doch ein zu viel davon kann zur Herausforderung werden. Wind mit 9 Beaufort bedeutet laut Skala Sturm, und der kann eine Geschwindigkeit von 75 bis 88 Kilometer pro Stunde haben. Um als Segler bestens gewappnet zu sein, meldete sich Klaus Gattinger 2015 zu einem speziellen Sturmtraining im Solent an der englischen Südküste an. Anhand zahlreicher Fotos und Videosequenzen schilderte er seine dort gesammelten Erfahrungen, die er auch schon im Segelmagazin Palstek veröffentlicht hat.

Zum Sturmtraining gehören starke Winde und hohe Wellen

Eines seiner eindringlichen Fazits lautet: "Niemals, wirklich niemals darf eine Person über Bord gehen, denn die Chancen gerettet zu werden, sind extrem niedrig." Zum einen sei es schwierig, einen über Bord Gefallenen bei schwerer See und schlechter Sicht wiederzufinden. "Zum anderen passieren leider beim Bergeversuch mitunter schreckliche Unfälle, bei denen der im Wasser treibende beispielsweise von der eigenen Jacht erschlagen wird", erläuterte Gattinger.

Was zu einem Sturmtraining dazu gehöre, seien entsprechend starke Winde und hohe Wellen. So berichtete Gattinger unter anderem von einer stürmischen Überfahrt mit der Trainingsyacht, einer Bavaria 50, nach Poole, ein idyllischer Ort an Englands Südküste. Wind mit 7 bis 8 Windstärken bauten eine steile Drei-Meter-Welle auf, die in der Crew zuerst für Schweigen und dann zu intensiven Gesprächen an der Reling mit Meeresgott Neptun führte.

Alex Hohenester (links) und Klaus Gattinger beim Seglerhock im Dießener Craftbräu. Foto: Brigitte Gattinger

Um noch anschaulicher berichten zu können, bat Gattinger seinen Freund und Beauftragten der Landesleitung der Wasserwacht Bayern für den Bootsdienst und Wasserfahrzeuge, Alex Hohenester, auf dem Craft-Bräu-Bühnensofa Platz zu nehmen für einen gemeinsamen Erlebnisbericht:

Am 18. August 2018 fegte ein verheerender Sturm über den Ammersee, und beide Männer waren zu diesem Zeitpunkt auf dem See. Eine Unwetterwarnung für diesen Tag lag zwar vor, jedoch erst für den späteren Abend und mit moderaten Windstärken. Es kam anders. Gattinger war an diesem Tag mit seinem Segelschiff Sir Shackleton und einer gebuchten SUP-Yoga-Gruppe auf dem See unterwegs. Ein schöner Sommertag. Auf der Höhe von Wartaweil kam es dann für die Besatzung der Sir Shackleton, den beiden Skippern Klaus Gattinger und damaliger Skipper und Miteigner Christian Seelos, zu einer neuen Erfahrung; was Unwetter auf dem Ammersee betrifft. Alex Hohenester hatte damals Dienst in der Wasserwachtstation in St. Alban in Dießen und führte die Geschehnisse aus seiner Sicht bildhaft vor Augen.

Fliegendes Wasser und tosender Lärm auf dem Ammersee

In einem amüsanten und unterhaltsamen Schlagabtausch berichteten die beiden Seemänner jeweils aus ihrer Perspektive und ihren Handlungen. Wind bis 56 Knoten (Windstärke zehn bis elf), zerrissene Segel, fliegendes Wasser, tosender Lärm und schlagende Leinen, die Bergung der verklemmten, vierzig Meter langen Ankerkette sowie fröstelnde und gerettete Yoga-Teilnehmerinnen sind bildhafte Erinnerungen an einen geplant schönen Augustsommertag, der so ganz anders endete.

Unvergessen für Klaus Gattinger auch das Bild der sechs flatternden SUP-Bords, die am Heck der Sir mit einem Seil verbunden waren und zu einem wilden Windspiel wurden, während die Kursteilnehmer im Salon unter Deck sicher verweilten. Die Naturgewalt auf dem See hat Alex Hohenester schon viele Male erfahren und erlebt. Er rät, den See nicht zu unterschätzen und das Wetter immer genau zu beobachten, mittels Blick in den Himmel und dann erst auf die Wetter-App.

In seiner 40-jährigen Zeit bei der Wasserwacht Dießen habe er zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen schon viele Menschen aus misslichen Situationen gerettet und sein ihm eigener Humor habe bereits so manche Male die Not gelindert.

Übrigens: Es gibt einen "Sir Schackleton-Podcast", in dem Alex Hohenester und Klaus Gattinger noch viele weitere Segelerlebnisse vom Ammersee zum Besten geben. Reinhören lohnt sich.