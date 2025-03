Seit 25 Jahren leisten Lions am Ammersee regional und international Hilfe

Seit 25 Jahren verbinden die Mitglieder des Lions Club Dießen „Engagement mit Leidenschaft und Herzlichkeit für Menschen in der Ammerseeregion und in der Welt“, denn so lautet das Clubmotto seit der Gründung im Jahr 2000. Was die Männer und Frauen des Lions Clubs Ammersee seither auf die Beine gestellt haben, kann sich sehen lassen: Rund 220.000 Euro wurden in diesen 25 Jahren für gute Zwecke vergeben.

Am 6. Februar 2000 gründeten 22 Männer und Frauen den Lions Club Dießen am Ammersee. Gründungspräsident war Martin Vesterling, der mit den Clubmitgliedern die Lions-Idee „We serve“ in praktische Aktivitäten umsetzte.

Die Förderung von Kindern liegt den 24 Mitgliedern des Lionsclub Dießen besonders am Herzen.

Immer unbürokratisch wird Hilfe geleistet bei lokal hilfsbedürftigen Personen oder karitativen Einrichtungen wie dem SOS-Kinderdorf oder dem Kinderheim St. Alban. Aber nicht nur in der Region, sondern auch international liegt den Lions, die im Jubiläumsjahr unter der Präsidentschaft von Helmut Fietzek stehen, die Förderung von Kindern am Herzen. Fietzek, selbst seit 15 Jahren Mitglied im Lions Club und bereits zum zweiten Mal Präsident, erinnert sich: „2009 konnten wir einem herzkranken Kind aus der Ukraine helfen, das in einer Münchner Klinik zwar kostenfrei operiert wurde, für die Aufenthaltskosten in der Klinik jedoch auf Spenden angewiesen war.“ Auch ein Spendenscheck an die Mutter eines an Krebs erkrankten Kindes in der Region im Jahr 2019 ist den Lions Club-Mitgliedern in Erinnerung geblieben.

Jedes Jahr erfreut das Sommerfest des Lions Clubs Dießen vor allem mit dem Entenrennen im Mühlbach die Besucher. Dieses Foto vom Zieleinlauf der gelben Entchen entstand 2019. Foto: Lions Club Dießen

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 gingen Sachspenden im Wert von 10.000 Euro vom Lions Club aus in die betroffene Region und für Ukraine-Flüchtlinge wurden 5000 Euro gespendet.

Ein Zuschuss für einen neuen Flügel für die Dießener Carl-Orff-Schule, Unterstützung der Musikschule Dießen, des MTV Dießen, des Vereins Strohhalm, der Nachbarschaftshilfe Dießen, der Wasserwacht und der Jugendfeuerwehr sind weitere Beispiele, wie der derzeit 24 Mitglieder zählende Lions Club Hilfe leistet.

Der breiten Öffentlichkeit bekannt sein dürfte der Lions Club Ammersee nicht zuletzt dank des traditionellen Entenrennens, das jährlich in den Dießener Seeanlagen stattfindet. Heuer findet dieses Rennen im Übrigen am Sonntag, 6. Juli, statt.

Der 25. Geburtstag des Lions Clubs Dießen wird mit einem Benefizkonzert gefeiert

„Eine so umfassende Unterstützung von Hilfsbedürftigen und Organisationen ist nicht nur durch das Engagement der Mitglieder möglich, sondern auch durch die Teilnahme der Bevölkerung an Benefizveranstaltungen wie dem Entenrennen oder Benefizkonzerten möglich“, sagt Fietzek dankbar.

Ein solches Benefizkonzert wird es auch im Jubiläumsjahr geben: Der Lions Club Dießen lädt zu einem besonderen musikalischen Highlight ein: Am Sonntag, 30. März, findet das Konzert ab 17 Uhr im Bibliothekssaal in Polling zugunsten des in Polling entstehenden Kinderhospizes statt. Das aus Landsberg stammende Lions-Mitglied Christoph Hartmann, Oboist bei den Berliner Philharmonikern, musiziert gemeinsam mit zwei Professorenkollegen – Fagott und Klarinette – von der Musikhochschule Freiburg als Freiburger Bläsertrio. Begleitet werden sie von dem renommierten Pianisten Christof Winkler. Das Programm umfasst Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Corticelli, Erwin Schulhoff und Antonio Pasculli. Eintrittskarten können online bestellt werden unter www.deinetickets.de/event/lions-diessen.