Dießen

25.01.2024

Seit 40 Jahren steht Uschi Wacke im Kopierzentrum Dießen "ihren Mann"

Plus Seit 40 Jahren betreibt Uschi Wacke in Dießen ihr Kopierzentrum. Sowohl ihr Angebot als auch die Nachfrage ihrer Kundschaft hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.

Von Frauke Vangierdegom

"Wie die Jungfrau zum Kind" sei sie zu ihrem Beruf und schließlich zu ihrem Laden in Dießen gekommen, erinnert sich Uschi Wacke an die Anfänge ihrer Selbstständigkeit zurück. Die Bürokauffrau, die sich schon immer stark für alles rund um Organisationsarbeit interessierte, arbeitete anfangs als Verwaltungsbeamtin und eine Zeit lang als Projektleiterin im Bereich Kernenergie-Reaktorsicherheit, bevor sie 1984 den Schritt in die Eigenständigkeit wagte. Und zwar einen für die damalige Zeit ungewöhnlichen Schritt – zumindest für eine Frau. "In der Computer- und Bürotechnikbranche waren Frauen Anfang der 1980er-Jahre überhaupt nicht anerkannt", sagt Wacke, die seit 1978 in Bayern lebt und von 2016 bis 2023 Vorsitzende des Dießener Gewerbeverbands war. "Frauen und Technik passen nicht zusammen", sei ein Satz gewesen, den sie immer wieder zu hören bekommen habe, von Banken, mit denen sie zusammenarbeiten wollte genauso wie von einigen Großhändlern, von denen sie Ware beziehen wollte.

Wer Uschi Wacke kennt, der weiß aber auch, das Aufgeben für sie keine Option ist. Weder im Beruf noch privat. Auch schwere Krankheiten haben sie nicht komplett aus der Bahn geworfen. "Dazu liebe ich mein Geschäft und was dazu gehört, viel zu sehr, als dass ich es aufgeben würde."

