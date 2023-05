Dießen

Seit fünf Jahren gibt es in Dießen eine Klinik für seelisch Kranke

Seit fünf Jahren gibt es sie schon, die Psychosomatische Klinik in Dießen im ehemaligen Kloster. Hier ein Blick in den Innenhof.

Plus Die Psychosomatische Klinik Kloster Dießen feiert im Mai ihr fünfjähriges Jubiläum. Was sich seit der Eröffnung am 15. Mai 2018 getan hat und welche Ziele die Klinik noch anstrebt.

Die Psychosomatische Klinik Kloster Dießen steht an einem von der Natur gesegneten Ort, eingebettet in Wiesen, auf denen Schafe grasen und Obstbäume in voller Blüte stehen. Durch das nahe Wäldchen plätschert ein Bach, am Bienenkasten am Waldrand summt es eifrig, und der Blick über den Ammersee auf den gegenüberliegenden Höhenrücken und in die Alpen ist einfach unschlagbar. Einst standen sich hier das Kloster Andechs im Osten und das Kloster St. Vinzenz mit dem angrenzenden Marienmünster in Dießen gegenüber.

Zwar wirken in Dießen heute Ärzte, Psychologen und Therapeutinnen, der Geist ist jedoch geblieben. Noch immer atmen die Wände Spiritualität, und spricht man mit Chefarzt Professor Dr. Bert te Wildt oder erlebt ein Symposium, wie kürzlich das Jubiläumssymposium zum fünfjährigen Bestehen der Klinik (Bericht folgt), dann spürt man diesen Spirit auch bei den Mitarbeitenden. Die Kraft des Ortes mit seiner überschäumenden Natur scheint sich auf die übertragen zu haben, die hier angetreten sind, um Menschen mit psychischen Problemen auf dem Weg zu einem gesunden Leben zu begleiten.

