In Dießen ist eine Frau mit ihrem E-Scooter verunglückt. Wie die Polizei meldet, stürzte am Montag gegen 10 Uhr eine 85-jährige Dießenerin in der Herrenstraße aufgrund der nassen Fahrbahn mit ihrem E-Scooter. Da sie keinen Schutzhelm trug, zog sie sich eine kleine Platzwunde am Kopf zu und kam ins Landsberger Krankenhaus. (AZ)