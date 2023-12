Dießen

07:00 Uhr

Serie von Stromausfällen wirft in Dießen Fragen auf

Plus Regelmäßig fällt in Teilen von Dießen und St. Georgen der Strom aus. Was steckt dahinter? Der Stromversorger spricht von einem "unglücklichen Zufall".

Von Gerald Modlinger

Was ist mit der Stromversorgung in Dießen los? Das fragen sich manche, die in den vergangenen Monaten wiederholt von Stromausfällen betroffen waren. Zuletzt ging in Teilen der Marktgemeinde nicht nur während des starken Schneefalls am ersten Adventswochenende das Stromnetz in die Knie, sondern auch kurz vor Weihnachten, als mehrere Tage stürmischer Wind blies.

"Wir hatten jetzt gerade zum siebten Mal in den letzten zwei Monaten Stromausfall", schrieb eine Leserin unserer Zeitung aus St. Georgen am Freitag vor Heiligabend: "Diesmal hat es schon wieder eine Stunde gedauert, bis der Strom wieder da war. Der längste Stromausfall war am 2. Dezember mit sieben Stunden", berichtet die Leserin weiter. An diesem Tag, schreibt sie, da habe es viel geschneit, die Häufung in den vergangenen Monaten erinnere sie aber an Zeiten, die sie in einem anderen Land verbracht habe: "Ich komme mir mittlerweile so vor wie in den USA, wo ich viele Jahre gelebt habe. Wenn da wieder mal der Strom ausfiel und wir den Generator anwarfen, sagten wir zu unseren Nachbarn, so etwas würde in Deutschland nicht passieren, da fällt eigentlich nie der Strom aus.'“

