Servicequalität: So schneiden die Bahnen in der Region Ammersee ab

Jedes Jahr bewertet die Bayerische Eisenbahngesellschaft Sauberkeit und Service von Bahnunternehmen. Ein Neueinsteiger kann besonders punkten.

Wie steht es um die Servicequalität in den bayerischen Regionalzügen? Diese misst jedes Jahr die Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Freistaats den Schienenverkehr an verschiedenste Bahnunternehmen vergibt. Jetzt hat die BEG die Ergebnisse des Jahresrankings für 2022 veröffentlicht. Die Bahnen in der Region schneiden dabei ziemlich unterschiedlich ab.

Das Messsystem der BEG umfasst eine Skala von minus bis plus 100 Punkten. Im Durchschnitt haben alle 32 bewerteten Regionalverkehrsnetze in Bayern knapp 47 Punkte geschafft, das entspreche dem zweitbesten Wert seit der Einführung dieses Messsystems im Jahr 2008. 2021 waren es gut 53 Punkte gewesen.

Bahnverkehr: Die Werdenfelsbahn heimst die meisten Pluspunkte ein

Die höchste Punktzahl erreichte in der Region die von der Deutschen Bahn (DB) betriebene Werdenfelsbahn, die auf 75 Zähler kommt. Am zweitbesten schnitt mit knapp 68 Punkten das Elektronetz Allgäu (München-Memmingen-Lindau, Go Ahead) ab, gefolgt vom Ammersee-Altmühl-Netz der Bayerischen Regiobahn mit 55 Punkten. Unter dem bayernweiten Durchschnitt rangieren die Allgäu-Dieselnetze und der Vorortverkehr München-Buchloe, die von der DB betrieben werden. Den Wert für Go Ahead hebt die BEG besonders hervor: "Als Neueinsteiger im Ranking hat sich das E-Netz Allgäu mit 67,79 Punkten auf Anhieb unter den Top 10 einsortiert. Das Netz wurde im Dezember 2021 von Go-Ahead in Betrieb genommen. Durchgängig gute Bewertungen erhielt das Netz bei der Sauberkeit der Züge innen wie außen und bei der Fahrgastinformation im Zug. Auch die Kompetenz des Zugbegleitpersonals wurde positiv bewertet."

BEG-Geschäftsführerin Bärbel Fuchs kommentiert das Ranking: „Die Ergebnisse unserer Rankings belegen, dass sich die Verkehrsunternehmen dauerhaft um bestmögliche Servicequalität bemühen. Es bleibt aber immer noch Luft nach oben. Was möglich ist, zeigen die bestplatzierten Unternehmen im Ranking. Deshalb bleibt das Mess- und Anreizsystem der BEG weiterhin wichtig.“

Pünktlichkeit und Zugausfälle gehen in die Servicequalität nicht ein

Im Rahmen ihres Messsystems zur Servicequalität beurteilt die BEG bayernweit einheitlich seit 2008 Leistungskriterien, die unmittelbar in der Verantwortung der Eisenbahnverkehrsunternehmen liegen. Berücksichtigt werden die Sauberkeit der Fahrzeuge, die Fahrgastinformation, die Funktionsfähigkeit der Ausstattung, die Serviceorientierung der Zugbegleiter und die Kundenorientierung bei Beschwerden. Die Ergebnisse der Messungen haben unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Betreiber der jeweiligen Netze. Erreicht ein Unternehmen den Wert Null, sind die Erwartungen der BEG gerade erfüllt. Wer darüber liegt, erhält eine Bonuszahlung, wer Minuspunkte verzeichnet, zahlt Strafe.

Die Pünktlichkeitswerte und Zugausfälle fließen nicht in die Ergebnisse des Rankings zur Servicequalität ein. Sie werden in einem gesonderten Messsystem ermittelt. (AZ)