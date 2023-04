Session im Blauen Haus in Dießen: Tattoo trifft auf comichafte Öl-Pastelle

Felix Pitscheneder lädt zur Werkschau mit DJ, Livemusik und Tattoo-Stechen. Schon vor Beginn stehen die Menschen in Dießen Schlange.

Irgendwelche Erwartungen an die Veranstaltung im Dießener „Blauen Haus“ hegt keiner an diesem Samstagabend im April, obwohl es sich bei dem modern „Portraits From The Subconcious“ (etwa: „Bilder aus dem Unterbewusstsein“) betitelten Event um eine Vernissage sowie ein Debüt handelt. Noch dazu um eine in Dießen bislang nie da gewesene Inszenierung: Der Künstler Felix Pitscheneder aus Rott am Lech zeigt ganz herkömmlich Werke aus den letzten drei Jahren – gepaart mit einer Werkschau der vergangenen Dekade im oberen Trakt des Gebäudes. So weit, so normal.

Doch das Ungewöhnliche, Aufsehenerregende ist eine die ganze Nacht dauernde wummernde Livemusik-Kaskade mit dem Pianisten Lukas Lang plus dem avantgardistischen „Trio Gruberich“, samt Set mit dem Jazz-orientierten DJ Mario zwischen 19 und 22 Uhr sowie im Anschluss den Plattenmixerinnen aus der Elektro-Ecke, Sina und Magazine. „Voll cool“, würde sich der junge Hipster die Augen reiben. „Voll zu Recht“, kann man dem nur entgegnen.

Felix Pitscheneder sticht live im Blauen Haus in Dießen

Doch absolutes Highlight ist das sogenannte „Live-Tattooing“. Der „Meister-Stecher“, wie er sich stolz nennt, hat 15 Motive von der Ausstellung im Reisegepäck. Über die Nacht verteilt werden elf Besucherinnen und Besucher damit beglückt, darunter auch der Artist samt Ehefrau selbst. Der Clou an der Sache: Die schmerzhafte Session ist kostenfrei für die Geschundenen. Doch das Motiv wird einzig und allein von Tätowierer Michael Gschmeissner ausgewählt.

„Der Stech-Chef“ war innerhalb weniger Minuten komplett ausgebucht. Die meisten aus der Kundschaft waren Novizen, denen ein Tattoo privat anfertigen zu lassen zu teuer war, oder die vor dem Prozedere Angst hatten. „Vor neugierigem Publikum allerdings schwand zu meiner Überraschung die Panik“, freut sich Pitscheneder. „Meine Frau und ich haben uns nur wiederum selbst gefragt: ‚Haben wir 'nen Stich?‘. In der Tat, den haben wir jetzt, sogar auf Lebenszeit. Ich bereue die Aktion nicht.“

Um auf die nicht vorhandene Erwartung, den Event betreffend, zurückzukommen: Die wurde mehr als übertroffen. „Schon als sich vor dem offiziellen Einlass vor den Zugangstüren um 17 Uhr irgendwo zwischen 100 und 150 Neugierige tummelten und Einlass wünschten, wusste ich, dass dies der bisher bedeutendste Abend meines Künstlerlebens werden würde“, kann der 37-Jährige auch am Tag nach dieser „magischen Nacht“ sein Glück kaum fassen.

Eine gelöste, familiäre Stimmung herrscht im Blauen Haus in Dießen

Um 18 Uhr begrüßt sein ehemaliger Kunstlehrer Michael Klöck (Pitscheneder doziert inzwischen selbst an der „Universität der Bundeswehr“ in München) die Vernissage. „Ich kannte die Laudatio im Vorfeld nicht“, meint Felix. „Und sie hat mir außerordentlich gefallen. Mein einstiger Ausbilder betonte darin nochmals meinen Wunsch, eigene Reaktionen auf die Werke zu finden. Also jene Bilder für sich zu entdecken, die besonders räsonieren. Und tatsächlich: Von Gelächter bis Betroffenheit war an Emotionen alles vorhanden.“

Felix Pitscheneder, dessen Frau und er künstlerisch tätig sind und von ihrem Broterwerb ordentlich leben können, da fest angestellt, taucht in seinen Gemälden tief ab ins Unbewusste des Betrachters. Gleichzeitig spielt der politische Aspekt eine nicht unwesentliche Rolle: „Kritiklosigkeit und Vereinfachung sind mir zuwider“, schnaubt der Artist entrüstet.

Die Welt jenes Schöngeistes ist bunt, obwohl er auf Farbe auf seinen Leinwänden an diesem Abend vollkommen verzichtet: Comic-hafte Öl-Pastelle treffen, welch Widerspruch, auf gewaltige Typografie-Leinwände. So drängt sich ein Gedanke an die Corona-Tristesse der letzten Jahre richtiggehend auf, wenn auch mit einem Augenzwinkern versehen.

Insgesamt herrscht eine gelöste, familiäre Stimmung bei der ungewöhnlichen Veranstaltung – kein Pomp, keine angestrengte „Kultiviertheit“, es kommen anregende, offene Diskussionsrunden zustande, irgendwo zwischen Künstlerfeier und Kultur-Event, vertreten von sämtlichen Altersgruppen.

Der sympathisch-offene Rotter Tausendsassa ging mutig voran und vertraute sich dem Tätowieren und dessen Liege als Erster an, dicht gefolgt von Ehefrau Karin Storch, um sich an der rechten Wade mit gleich zwei Motiven aus der eigenen Kollektion zu bereichern. Eines davon, ein bisschen Oster-Flair muss sein, ist im Übrigen ein langohriges Häschen.

Bei aller unbekümmerten Spontaneität an jenem Samstag „bin ich ein sehr befangener Mensch“, grübelt der schmale Schlacks. „Kein Wunder, dass viele meiner Kunstwerke aus dem Unterbewussten heraus entstehen, ohne solch diffuse innere Überwindungskraft könnte ich meiner Berufung keinesfalls nachgehen.“

Viele Kunstwerke entstehen aus dem Unterbewussten

Pitscheneders Artwork speist sich aus Underground-Verhaftetem wie Snowboard-Szene, Hip-Hop und Graffiti, „sie besitzt keinerlei Inspirationsquellen“, beteuert Felix, „dadurch erst kann sie befreit von jeglichem Zwang entstehen.“

Und so nimmt ein vergnüglicher, stellenweise nachdenklicher Ausnahme-Event seinen Lauf, farblos-quietschebunt, wundervoll vital. Ein Abend, wie man sich ihn in nach wie vor düsteren Zeiten der Post-Corona-Ära öfter wünschen würde.