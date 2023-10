Sicherheitstag: Viel Blaulicht an der Dießener Schule

An der Carl-Orff-Schule war etwas ganz Besonderes geboten: Zum Sicherheitstag rückten Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz an.

Ein spannender Sicherheitstag hat am Montag an der Carl-Orff-Schule in Dießen stattgefunden. Die Aktion stellte das Lehrerkollegium, die Schülerinnen und Schüler als auch die Einsatzkräfte vor verschiedene Herausforderungen gewährte wertvolle Einblicke in die Welt der Rettungskräfte.

Bereits um 8.20 Uhr wurde der Feueralarm ausgelöst, da „plötzlich“ Rauchschwaden über dem Haupteingang der Schule aufstiegen. Schnell rückten die Feuerwehr, das Rote Kreuz sowie die Polizei mit schwerem Gerät an, um die Lage zu erkunden, berichtet die Schule. Die Feuerwehr hatte bereits in den frühen Morgenstunden Teile des Schulhauses mit Nebelmaschinen präpariert, die das Einsatzszenario sehr realistisch erscheinen ließen. Schulleiter Michael Kramer informierte die Einsatzkräfte beim Eintreffen zum Übungsszenario, dass sich noch zwei Personen im Lehrerzimmer befänden und gerettet werden müssten. Nach Abklärung der Lage rückten die Feuerwehrleute unter Einsatz von Atemschutzgerät in das Gebäude vor. Dabei kam auch die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz, um die zwei im Gebäude befindlichen Personen zu retten. Die restliche Evakuierung der Schule, in der sich rund 700 Schülerinnen und Schüler befanden, erfolgte geordnet und sehr zügig.

Die Hilfsorganisationen geben an der Schule Einblicke in ihr Tun

Im Nachgang hatten die Klassen die Gelegenheit, die einzelnen Hilfsorganisationen und die jeweiligen Berufsfelder kennenzulernen. Hier konnte unter anderem die praktische Benutzung von Feuerlöschern unter realen Bedingungen trainiert werden. Die Hundestaffel der Johanniter beeindruckte mit einer Vorführung und die Polizei verdeutlichte den älteren Schülerinnen und Schülern die Auswirkungen von Alkohol im Straßenverkehr. Die jüngeren Kinder lernten bei der Verkehrspolizei wichtige Regeln für die anstehende dunkle Jahreszeit kennen und die Wasserwacht brachte ein Boot mit an die Schule und gab Einblicke in die verschiedene Einsatzszenarien am und auf dem Ammersee.

Die Schülerinnen und Schüler trugen ebenfalls zum Gelingen des Sicherheitstags bei, indem sie ein Buffet zur Stärkung der Einsatzkräfte vorbereiteten und an den jeweiligen Stationen viele Fragen stellten und sich für die jeweiligen Einrichtungen interessierten.

Rettungswagen und Feuerwehrautos können besichtigt werden

Die Grundschüler wurden über die Jugendverkehrsschule im Bereich der Verkehrssicherheit geschult und ausgebildet. Sie hatten außerdem die Möglichkeit, einen Rettungswagen sowie Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei zu besichtigen, was besonders bei den jungen Teilnehmern für Begeisterung sorgte. (AZ)

