Silvester in Dießen: Lasershow und Feuerwerk begrüßen 2025

Wenn die letzte halbe Stunde des Jahres anbricht, zieht es in Dießen viele in die Seeanlagen, um sich ein glückliches neues Jahr zu wünschen und darauf anzustoßen. Dazu bekommt man auch ganz ohne eigene Investition ein Feuerwerk geboten, das hier alljährlich die Pyro-Fans zünden. Heuer sollte es etwas anders sein: Der Markt Dießen hatte eine Lasershow beauftragt, die nicht nur für bunte Lichteffekte in anderer Form, sondern auch für weniger Staub, Krach und Schmutz in der Neujahrsnacht sorgen sollte.

15 Minuten vor Mitternacht kündigt Bürgermeisterin Sandra Perzul die Laserlicht-Premiere in Dießen an und wünscht ein gutes neues Jahr. Doch schon jetzt krachen die Böller und glitzern die verglühenden Raketen am Himmel wie eigentlich jedes Jahr am Dießener Seeufer: „Cool, die böllern ja doch, wow“, freut sich ein Bub, während eine Frau ein paar Meter genau das nicht verstehen kann. Als beim Dampfersteg die Nebelmaschinen für die Lasershow aktiviert werden, breitet sich auch der Rauch der gezündeten Raketen und Knaller aus. Vom anderen Ende der Seeanlagen schallen vom Strandhotel Südsee die letzten Partyhits dieses Jahres: „Schickeria“ und „Griechischer Wein“ lassen wieder einmal das Jahr ausklingen, bevor Punkt zwölf Uhr beim Dampfersteg die mit einem Potpourri von Rock und Disco-Sound untermalte Lasershow beginnt.

Den Pyro-Fans geht in Dießen noch lange nicht das Pulver aus

Während das Licht in allen Farben über den Seeanlagen strahlt, kracht, zischt, blinkt und glitzert es rechts und links davon munter weiter, mal wird das Auge dorthin, mal dahin gelenkt, vom ADK-Pavillon aus hat man beides ganz gut im Blick oder auch vom Bahndamm aus, wo man allerdings durch die winterlich kahlen Bäume blicken muss.

Nach zehn Minuten ist die Lasershow, die sich der Markt Dießen laut Bürgermeisterin 7000 Euro kosten ließ, wieder vorbei. Den Pyro-Fans hingegen geht das Pulver noch lange nichts aus.

Während die bunten Lichtkegel über die Seeanlagen in Dießen streichen, sind zahlreiche Besucher auch mit Raketen und Böllern gekommen. Foto: Gerald Modlinger

Zeit für eine kurze Umfrage: Feuerwerk oder Lasershow? Die Meinungen sind, wie zu erwarten ist, geteilt: Vom schönsten Silvester schwärmt eine Frau, eine andere gibt eindeutig einem Feuerwerk den Vorzug und ihr Begleiter hält beides zusammen für nicht so passend. Ein älterer Mann daneben sieht es ebenso und ruft deswegen auch gleich nach einem Feuerwerksverbot.

Ein Mann glaubt, in zehn Jahren habe sich das Silvesterfeuerwerk erledigt

Zwei jüngere Frauen am Dampfersteg votieren - zwar fast ein wenig verlegen entschuldigend, aber ganz eindeutig - für Feuerwerk, eine Lasershow sei halt nur wie eine Disco, meint eine der beiden.

Zwei Herren daneben bevorzugen ebenso eindeutig das bunte Laserlicht, das keinen Gestank und keinen Lärm mache. Und die laute Musik? „Musik ist kein Lärm“, sagt einer der beiden, der aber auch erkennt, dass viele doch lieber das Feuerwerk haben. Er bleibt aber optimistisch: Feuerwerk sei eine alte Technik, die sich spätestens in zehn Jahren erledigt haben wird.

Ein junges Paar ist eher für die Lasershow, optisch mache aber ein Feuerwerk mehr her

Ein junges Pärchen ist zwiegespalten: Weil sich Tiere wie Hunde und Katzen vor dem Neujahrskrach ängstigen, sei eine Lasershow zu bevorzugen, andererseits, das sehen sie im Vergleich auch, mache ein Feuerwerk optisch mehr her. Und zumindest bei der Laser-Premiere in Dießen, so ist ihr Eindruck, sei die Neujahrsnacht nicht leiser als in früheren Jahren gewesen.

Ein Mann aus der Fischerei findet die Idee mit der Lasershow an sich gut. Ihn habe aber enttäuscht, dass das Farben- und Musikspektakel schon nach zehn Minuten wieder vorbei war. Auch die Inszenierung habe ihn zufriedengestellt, unter anderem weil er keine weit in den Himmel reichenden Lichtsäulen wahrgenommen habe, sagt er, als er sich gegen halb eins auf den Weg nach Hause macht.