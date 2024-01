Dießen

Simone Kramer – ihr neues Leben nach schwerer Krankheit

Plus Die Geschäftsfrau Simone Kramer, die in Dießen eine Modeboutique betreibt, scheut keine tiefen Temperaturen. Auch im Winter schwimmt sie täglich im Ammersee.

Von Frauke Vangierdegom

Es ist klirrend kalt, der Winter hat die Region fest im Griff, Spaziergänger am See sind eingehüllt in dicke Jacken, Schal und Handschuhe. Und Simone Kramer – sie packt täglich ihre Badesachen und dreht im Ammersee ihre Runden. Ja, richtig gelesen, auch bei Lufttemperaturen, die sich an der Grenze zum zweistelligen Minusbereich bewegen, und einer Wassertemperatur, die nur mehr knapp über dem Gefrierpunkt liegt.

"Das ist meine tägliche Me-Time", sagt die 51-jährige Unternehmerin. Diese kurze Auszeit sei ihr sehr wichtig, danach starte sie mit viel Energie und Elan in den Tag. Und der beginnt außer sonntags in ihrer Modeboutique in der Dießener Prinz-Ludwig-Straße. Vor zwei Jahren hat Kramer den Schritt ins Unternehmertum gewagt und sich mit dem "Prinz Ludwig No 6" selbstständig gemacht.

