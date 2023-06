Dießen

11:30 Uhr

Sind die Grünen im Dießener Gemeinderat bald wieder zu fünft?

Von den 2020 24 gewählten Gemeinderatsmitgliedern in Dießen haben inzwischen drei ihr Amt abgegeben: Hannelore Baur (SPD, sechste von links), Herbert Kirsch (Dießener Bürger, 18. von links) und zuletzt Petra Sander (Grüne, dann fraktionslos, 19. von links).

Plus Nach Herbert Kirsch und Hannelore Baur gibt jetzt auch die fraktionslose Petra Sander ihr Gemeinderatsmandat in Dießen auf. Der Sitz fällt an die Grünen zurück.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Sind die Grünen bald wieder mit ihrer ursprünglichen Stärke im Dießener Gemeinderat vertreten? Zum 31. Mai hat Gemeinderätin Petra Sander aus persönlichen Gründen ihr Mandat zurückgegeben. Sie gehörte dem Gemeinderat 15 Jahre lang an. Der Nachrücker oder die Nachrückerin für Sander wird aus den Reihen der grünen Gemeinderatsliste bei der Wahl 2020 kommen, da Sander über die Grünen ins Gremium gekommen war. Doch bereits wenige Monate nach der Konstituierung des Gemeinderats verließ sie die Fraktion, die damit auf vier Mitglieder schrumpfte. Demnächst werden die Grünen also wahrscheinlich wieder fünf Stimmen im Plenum haben.

Wer diese fünfte Stimme sein wird, ist noch offen. Mehrere potenzielle Nachrückerinnen können beziehungsweise wollen das Amt nicht antreten. Erste Nachrückerin wäre nach dem Ergebnis von 2020 Ella Bakenecker, diese lebt jedoch inzwischen in Südamerika, die nächste Nachrückerin Dr. Franziska Emmerling ist in den Kreis Donau-Ries umgezogen. Dann würde Katja Holler folgen. Sie könne das Amt jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen, erklärte sie auf Nachfrage unserer Redaktion. Auf den weiteren Plätzen folgen Susanne Müller und Ulrike Kreutzer.

