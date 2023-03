"Singers-Award" für die Dießener Chorleiterin Renate Lempik

Die 130 Sitzplätze im Blauen Haus in Dießen reichen gerade so für die Gäste des "KlangRaum"-Konzerts von Renate Lempik und ihrem neu formierten Sing&Groove-Chor.

„Wir alle können singen“, lautet die zentrale Botschaft von Chorleiterin und Gesangspädagogin Renate Lempik. Eine These, die auch die Zuhörer und Zuhörerinnen beim ersten großen „KlangRaum“-Konzert im Blauen Haus bestätigten – der Funke sprang schnell über und alle sangen begeistert mit.

Wer gerne singt, Gitarre oder Klavier spielt, kennt Renate Lempik. Doch ein großes „KlangRaum“-Konzert wie am Freitag im Dießener Kulturforum hat es bisher nicht gegeben. „Wir lernen, beim Singen uns zu spüren und uns über diese Klänge zu verbinden“, darum gehe es ihr, betonte sie. Und die strahlenden Gesichter ihrer Sängerinnen zu sehen, sei für sie jeden Tag ein „riesen Geschenk“, betonte Renate Lempik.

Zum Auftakt traten die 15 Sängerinnen von Lempiks neu formiertem Sing&Groove-Chor auf die Bühne. Hübsch arrangierte kleine Melodien wurden als musikalische Dialoge oder als Kanon präsentiert. Der Zauber der Mehrstimmigkeit funktionierte bei schönen Come Together Songs wie „Sun Rise Over the Mountain“, „In the Arms of Love“ oder „Amazing Grace“ bereits großartig.

Das nächste "KlangRaum"-Konzert ist schon in Planung

Anspruchsvoll arrangiert und wundervoll vorgetragen wurden die Songs des „Sing & Groove“-Vokalensembles mit neun Sängerinnen, die schon seit einigen Jahren in Renate Lempiks „KlangRaum“ an der Mühlstraße gemeinsam singen. Mit Liedern wie „Home Is Where My Heart Is“, „What A Wonderful World“ oder „On The Sunny Side Of the Street“ wagten sie nun den Sprung auf die Bühne und begeisterten das Publikum mit einer großartigen Klangfülle, Text- und Tonsicherheit und schönen Stimmen.

Was alle Sängerinnen spürbar vereint, ist die große Freude am Singen – eine Sangesfreude, die sich wie ein roter Faden durch das Konzert zog, das – in entspannter Atmosphäre – keinen Moment an Drive und Spannung verlor. Ein lustiger Akzent: Drei Chorsängerinnen hatten für ihre geschätzte Chorleiterin eine satirische Rap-Einlage performt, in deren Verlauf die „Chorsensation“ Renate Lempik mit dem „ Dießen 2023 Singers Award“ ausgezeichnet wurde.

Für das nächste "KlangRaum"-Konzert kündigte die Musiklehrerin auch Beiträge ihrer Klavier- und Gitarrenschüler an.

Als Gesangssolistin ließ beim ersten KlangRaum-Konzert insbesondere die Abiturientin Sophie Tomulla die Herzen höherschlagen. Sie präsentierte mit wundervoll gefühlvoller Stimme die Ballade „Someone Like You“ von Adele.

Und schließlich ließ es sich Renate Lempik nicht nehmen, das Publikum mit einem wunderbaren Standard aus ihrem Lieblings-Genre, dem Jazz zu begeistern: „You Don´t Know What Love Is“.

Gemeinschaft stiftete das Singen mit dem Publikum, das im voll besetzten Saal, freudig in zwei afrikanische Melodien „Matché Kulé“ aus Kenia und „Sisisi“, ein Traditional aus dem Kongo, einstimmte und sich mit einem großen Applaus für den schönen Abend bedankte.