So hat das Craft-Bräu seinen zehnten Geburtstag gefeiert

Vor zehn Jahren wurde in Dießen das gebraute bernsteinfarbene Craftbier ausgeschenkt. Das wurde jetzt gefeiert. Die zwei Hobbybrauer Claus Bakenecker und Martin Hug trafen den Geschmack der Dießener und das ungefilterte Craftbier wurde immer beliebter. Ulrike Bakenecker ist es zu verdanken, dass die Schankhalle kurze Zeit später ausgebaut und das Kulturprogramm ins Leben gerufen wurde. Heute werden fünf Biersorten frisch vom Fass von der Craft-Schaft Genossenschaft ausgeschenkt. Viele Menschen aus unterschiedlichen Berufen arbeiten hier ehrenamtlich für den weiteren Erhalt dieser besonderen Institution. Das Craft Bräu ist ein geselliger Ort im Hinterhof der Mühlstraße 12 mit dem wohl kleinsten Biergarten in Dießen. Dort wird sich dienstags, mittwochs und donnerstags ab 18 Uhr „auf ein Bier“ getroffen und ausgetauscht. Die Atmosphäre ist stets locker, so wie auch die Party, die anlässlich des zehnjährigen Jubiläums kräftig gefeiert wurde.

Claus Lehmann, Vorstand in der Craft-Schaft Genossenschaft für Event und Kommunikation, hatte die Idee für das Fest. Von Beruf Grafiker und Hobbymusiker wollte er eine Party mit allen Beteiligten feiern, die das Craft Bräu aufgebaut haben und jetzt auch weiterführen. Zusammen mit Kieran Smolka, dem operativen Vorstand, stieg er schon vor Wochen in die Planung der Feier ein. Bei bestem Sommerwetter um die 30 Grad feierten rund 200 Besucher und Genossen den zehnten Geburtstag ihrer kleinen Kneipe. Eigens für das Jubiläum gab es ein frisch gebrautes sommerliches Ale, das in seinem Geschmack an das bisherige „Hope“ erinnerte. Auch kleine Gaumenfreuden in Form von einem vegetarischen Teller mit Hummus, Allgäuer Käse, Tofu und Oliven gab es von Thomas Henke und Claus Bakenecker. Etwas deftiger waren die Leberkässemmeln der Metzgerei Riess, die eine Grundlage für weitere Biere schufen.

Das musikalische Programm beim Craftbräu-Fest kann sich sehen lassen

Den Auftakt der Feierlichkeiten bot um 18 Uhr der frisch gegründete Kneipen-Chor. Um die 30 singfreudige Menschen treffen sich seit Kurzem alle zwei Wochen immer dienstags ab 18.30 Uhr für eine Stunde im Craft Bräu. Unter der Leitung von Thomas Zagel werden ganz unterschiedliche Lieder gesungen und geprobt. Dabei steht der Spaß am gemeinsamen Singen im Vordergrund. Für die Organisation des Chores zeichnet sich Rolo Nagel verantwortlich.

Im Anschluss folgte ein Duo mit Sören Blüthgen und Christian Mallaun mit Austria-Pop, die Band Daddy Cool mit Claus Lehmann als Frontmann, das Lizzy Miller Duo, eine Fest- und Dankesrede von Klaus Gattinger, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Craft-Schaft, Gerald Fiedler mit einem Ammersee Song und eine improvisierte Einlage von Markus Buchmann. Den Schlusspunkt der Live-Auftritte setzten die Profimusiker Karsten Gnettner, Bernd Hess und Hugo Siegmeth vom Trio Nautico und Benedikt Schreyer mit einer gesprochenen Ode auf das Bier. (AZ)