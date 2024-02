So ist nach dem Wasserschaden die Lage im "Drei Rosen" in Dießen

Die Dießener Bürgermeisterin berichtet im Finanzausschuss über das Ausmaß des Wasserschadens im "Drei Rosen". In der Stube und im Saal ist das Problem am größten.

Der Wasserschaden im früheren Gasthof "Drei Rosen" ist jetzt auch noch einmal in der Sitzung des Finanzausschusses zur Sprache gekommen. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) informierte über die aktuelle Situation in der gemeindlichen Immobilie.

Ergänzend zu den Angaben der Verwaltung berichtete Perzul, es sei eine Wasserleitung geborsten, die zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss verläuft. Nachdem der Schaden entdeckt und das Wasser abgestellt wurde, sei noch am selben Vormittag von einer Firma ein Trocknungsgerät angefordert worden. Nachdem es tags darauf immer noch von den Decken, Wänden und Steckdosen getropft habe, sei gelüftet und die Heizung "kontrolliert und gerichtet" worden. Nun werde ein Trocknungsgerät aufgestellt. Mehr Trockner seien auch nicht nötig, sagte die Bürgermeisterin. Zunächst müssten auch Verschalungen und Vertäfelungen geöffnet werden, damit die warme Luft an die Mauern herankomme und diese trocknen könne. Am meisten seien der Gastraum und Teile des Saals. Dort sei der Boden aufgequollen, Veranstaltungen könnten erst einmal nicht abgehalten werden.

Dießen ist nicht gegen Leitungswasserschaden versichert

Der Schaden bleibt bei der Gemeinde hängen. Für den ehemaligen Gasthof "Drei Rosen" bestehe keine Versicherung gegen Schäden durch Leitungswasser, berichtete die Bürgermeisterin. Sie sagte auch, dass man sich vonseiten der Gemeinde sehr wohl um den Gasthof Drei Rosen kümmere: Von einem möglichen Wasserschaden habe man am Montag, 22. Januar, erfahren. "Ein Kollege war Mitte der Vorwoche draußen", so Perzul, "da war noch nichts."

