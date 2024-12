So viele Anfragen wie noch nie bei der Nachbarschaftshilfe Dießen

Die Dienste der Nachbarschaftshilfe Dießen sind gefragt, das zeigt sich an den Zahlen, die bei der Mitgliederversammlung vorgestellt wurden. Bis Ende Oktober gab es schon 406 Anfragen. Das ist bereits jetzt der höchste Wert, der je verzeichnet wurde, und da sind der November und Dezember noch gar nicht enthalten.

Über 82 Mitglieder, 62 aktive Helfer und Förderer verfügt die Nachbarschaftshilfe Dießen. Von den 406 Anfragen wurden 30 abgelehnt, informiert der Verein. In 220 Fällen wurde der Fahrdienst genutzt, am häufigsten innerhalb von Dießen oder nach Herrsching. Insgesamt 5447 Kilometer kamen so zusammen. Großes Interesse bestand auch bei der Unterstützung bei Einkäufen oder Erledigungen wie dem Gang zur Post oder der Reinigung. Auch Hausbesuche und Spaziergänge standen bei den Nutzerinnen und Nutzern hoch im Kurs.

Mittagstisch für Senioren im Unterbräu in Dießen

Die Nachbarschaftshilfe kümmerte sich bei Bedarf zudem um die Vermittlung an Fachdienste und Firmen wie Pflegedienste. Teils wird auch mit anderen Gruppen kooperiert. So wurde beispielsweise mit dem Seniorenbeirat ein Erste-Hilfe-Kurs im Blauen Haus organisiert. Im Unterbräu wird am 20. Dezember zudem ein Mittagstisch in weihnachtlichem Ambiente angeboten. Gemeinsame Mahlzeiten mit anderen seien für viele ältere Menschen nicht mehr selbstverständlich, berichtet der Verein. Das Essen werde oft auf Rädern gebracht und allein oder zu zweit zu Hause verspeist.

Zeit nehmen sich die Mitglieder auch für die Grundschüler an der Carl-Orff-Schule in Dießen. Sie sind als Lesepaten im Einsatz. Das war zunächst versuchsweise und zeitlich begrenzt im Frühjahr während Nachmittagsbetreuung der Fall und ist seit dem neuen Schuljahr im Unterricht integriert. Bürgermeisterin Sandra Perzul würdigt das Engagement mit einem Spendencheck über 1500 Euro von der Sparkassen-Stiftung.

Dießen: Probleme mit Vandalismus bei der Telefonzelle, die als Bücherschrank dient

Das Angebot „Digital mobil“, bei dem Seniorinnen und Senioren bei Fragen im Umgang mit Handy, Tablet oder Computer geholfen wurde, gibt es nur noch auf Nachfrage, nicht mehr regelmäßig. Einen Wermutstropfen gab es bei der Versammlung aber auch: Bei der Telefonzelle, die als Bücherschrank benutzt wird, gibt es immer wieder Probleme mit Vandalismus. Der Verein Windermere hat diese im Sommer neu hergerichtet und frisch gestrichen.

Die Kontaktaufnahme mit der Nachbarschaftshilfe ist unter der Hotline-NUmmer 01525/9896061 möglich. Bis vor Kurzem waren Ute Bremer (88) und Annemarie Appadula (85) zuständig, die aus Altersgründen aufgehört haben. Die Aufgabe haben Uschi Bechtel, Gudrun Marquardt, Christiane Haines, Christine Zech und Kristell Bielefeld übernommen. (AZ)