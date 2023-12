So weihnachtet es an der Carl-Orff-Schule in Dießen

Wochenlang wird an der Carl-Orff-Schule in Dießen gebastelt, gebacken und geprobt: Der Weihnachtsmarkt ist auch heuer wieder ein Glanzlicht im Schulleben.

Nachdem der Weihnachtsmarkt im vergangenen Schuljahr zu einem Glanzlicht für die Schulgemeinschaft der Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen geworden war, freuten sich schon alle auf die diesjährige Neuauflage. Auch dieses Mal strömten wieder hunderte Menschen an die COS und trugen zu einem gelungenen Weihnachtsmarkt bei, berichtet die Schule. Schulleiter Michael Kramer eröffnete nach seiner Begrüßungsrede den Markt, während die Lehrerband und der Schulchor im Anschluss mit „So this is Christmas“ eine vorweihnachtliche Stimmung schufen und die Herzen der Besucher berührten.

In den Wochen davor hatten die Klassen eifrig gebastelt, gebacken und geprobt. Der Markt bot kulinarische Köstlichkeiten, handgemachte Weihnachtskarten und festliche Dekorationen. Im Schulhof gab es auf den von Schülern liebevoll dekorierten Ständen ein breites Essensangebot, begleitet vom Auftritt der Bläserklasse.

Niedliche Wichtel und eine neue Schulkleidung in der Carl-Orff-Schule

„Das Besondere war, dass jeder aktiv werden konnte. In der Wichtelwerkstatt entstanden niedliche Wichtel und in der Druckwerkstatt konnte man Stofftaschen gestalten“, fügte Max aus der dritten Klasse hinzu.

Die Modenschau mit der neuen Schulkleidung wurde von Lehrer Andreas Schmitt moderiert und einige Schülerinnen und Schüler zeigten ihr Talent als Model. Die vom Kinderchor begleitete Lehrerband beendete den Markt mit rockigen Weihnachtssongs.

„Es war großartig zu sehen, wie unsere Schulgemeinschaft gemeinsam diesen Markt auf die Beine gestellt hat. Jeder hat seinen Beitrag geleistet, und das zeigt, wie wichtig das Schulleben an der COS ist“, betonte Rektor Kramer abschließend. Ein herzlicher Dank ging an alle Beteiligten: den Bauhof der Gemeinde, das Hausmeisterteam, die Lehrerinnen, die den Markt organisiert hatten, den Elternbeirat, das Lehrerkollegium, die Eltern und die Schülerinnen und Schüler. (AZ)

