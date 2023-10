So wird die Kirchweih am Ammersee gefeiert

Kirchweih ist das letzte große Fest im Jahr, bevor es kalt und dunkel wird und die stillere Zeit kommt. Am Ammersee ist an diesem Tag einiges geboten.

Kirchweih ist eine fest verankerte Tradition, die seinen Ursprung in der Feier des Weihetags einer Kirche hat. In vielen Gegenden Bayerns ist der dritte Sonntag im Oktober als allgemeingültiger Kirchtag im Festkalender verankert. Kulinarisch steht Kirchweih für große, üppige Festessen, bei denen Fleisch, gerne auch von der Gans und der Ente, und Schmalzgebackenes eine wichtige Rolle spielen. Am Ammersee sind auch heuer wieder Dießen, Raisting und Schondorf die Kirta-Destinationen.

Die Kirchweih war in der Vergangenheit das zentrale Fest des bäuerlichen Lebens. Weil die feierfreudigen Bayern den Weihetag ihrer Kirche nicht nur geistlich, sondern auch sehr weltlich mit viel Bier und Gebratenem begingen, dauerte das Fest oft mehrere Tage. Glaubt man den Schilderungen von frühen Volkskundlern wie Karl von Leoprechting oder Schriftstellern wie Georg Queri und Ludwig Thoma, wurde in einem heute kaum noch vorstellbaren Maße gegessen und getrunken. Gerne zitiert wird in diesem Zusammenhang der Spruch "A gscheiter Kirta / der geht bis zum Irda / und es kunnt se schicka / a diemal bis zum Migda". Das heißt, die große Feier sollte schon bis zum Dienstag oder gar Mittwoch dauern.

Kirchweih wurde so ausgiebig gefeiert, dass der Staat einschritt

War die eigene Kirchweih vorbei, besuchte man in den folgenden Wochen einfach die Kirchweih des Nachbarortes. So ging es reihum – mit dem Ergebnis, dass die Zahl der Arbeitstage bisweilen ziemlich zusammenschrumpfte. 1866 geboten die Behörden daher dem munteren Treiben Einhalt und legten fest, dass fortan zentral am dritten Oktobersonntag Kirchweih für alle gefeiert werden solle.

Die Tanzvorführung der Trachtenjugend ist ein fester Bestandteil beim Kirta am Vogelherd in Dießen. Foto: Melanie Schranner

Und die herrlichen Zeiten, dass man bis Dienstag oder Mittwoch Kirchweih hielt, sind vorbei, selbst der arbeitsfreie Nachmittag am Kirchweihmontag, den es auch in Dießen vor einigen Jahren noch vereinzelt gab, ist passé. Vor allem trug aber zum Aussterben ausschweifender Kirchtage auch bei, dass diese insbesondere ein Fest der jungen Leute waren, die häufig als Dienstboten auf den Bauernhöfen arbeiteten. Doch damit war es spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg mit der aufkommenden Mechanisierung der Landwirtschaft vorbei.

Kirchweih ist noch mal eine Gelegenheit, Dirndl und Lederhose anzuziehen

Der Dießener Trachtenverein hat die Kirchweih-Tradition aber vor mehr als 30 Jahren wieder aufgenommen und lädt auch heuer wieder zum Kirta am Sonntag, 15. Oktober, von 14 bis 18 Uhr bei der Trommlerhütte am Vogelherd ein. Diese ist an diesem Tag ein beliebtes Ausflugsziel und der Kirta ist nach der Wiesn noch eine Gelegenheit, vor der Kulisse des Ammertals und der Berge Dirndl oder Lederhose auszuführen. Allerdings geht es beim Kirta um einiges griabiger zu als beim Oktoberfest. In der wärmenden Sonne sitzt man zusammen, ratscht, trinkt und isst reichlich. Dazu spielt der Dießener Musikverein. Schade ist heuer nur, dass nach dem Wetterbericht der bislang milde Herbst pünktlich zum Kirchweihtag zu Ende sein wird. Aber beim Trachtenverein hat man auch ein Zelt zur Hand, falls es regnet und kalt ist.

Lesen Sie dazu auch

Überall riecht es nach frisch gebackenen Kirtanudeln, wer eine oder mehrere ergattert, genießt sie zu seinem Kaffee oder Tee. Wem es eher nach Deftigem gelüstet, wählt zwischen vielen bayerischen Brotzeiten wie Griebenschmalz-, Leberstreichwurst- und Speckbrot, Debrecziner und vielem mehr aus und bestellt sich eine frisch gezapfte Halbe.

Hunderte von Kiacheln werden am Kirchweihsonntag beim Dießener Trachtenverein gebacken, das Bild zeigt dabei im vergangenen Jahr Leni Kaindl, Waltraud Elsässer und Irmgard Hinterbichler (von links). Foto: Melanie Schranner

Für Bewegung ist auf der traditionellen Kirtahutschn gesorgt. Bei der Balkenschaukel, die mit Seilen und Ketten am Dach des Stadls befestigt ist, kommen die Gemüter in Fahrt oder man steht auf, um die Tanzvorführung der Trachtenjugend zu sehen.

In Raisting gibt es den ganzen Tag Kirchweih-Programm

Genauso wird der "Kirchta" auch in Raisting gefeiert: Nach der Messe trifft man sich im Beckadisi-Stadl an der Dießener Straße und verbringt miteinander einen geselligen Tag. Der Heimat- und Trachtenverein verwöhnt seine Gäste vom Frühschoppen übers Mittagessen bis zum Nachmittagskaffee mit Spezialitäten aus der bäuerlichen Küche. Zur Unterhaltung spielt die Raistinger Kirchta-Musi auf und die Jugendgruppe des Vereins trägt zum Fest mit Tanzaufführungen bei. Vor dem Stadl bieten die Bäuerinnen Handarbeiten sowie Produkte aus heimischer Erzeugung zum Verkauf an.

Auch das Heimatmuseum des Vereins ist geöffnet. Die ständigen Ausstellungen im Museum wurden für diesen Sonntag erweitert. Es sind Fundstücke aus der Kelten- und Römerzeit sowie eine Instrumentensammlung zu sehen. Eine Spinnerin und ein Sattler lassen sich bei Ihrer Arbeit über die Schultern schauen und man kann sich über Fledermäuse informieren. Am Nachmittag werden Rahmfleckerl aus dem Holzofen angeboten. Natürlich darf auch in Raisting die Kirchta-Hutsch'n nicht fehlen. Und am Kirchweihmontag geht es in Raisting mit dem Betteltanz weiter.

Auch in Schondorf lädt der Trachtenverein zum „Kirta“. Ab 15 Uhr wird im Trachtlerheim in Oberschondorf, Gartenäcker 21, gefeiert. Tänze der Trachtenjugend erfreuen Auge und Herz, Kiachlen, Getränke und Brotzeiten den Gaumen.