Entwurf genehmigt: Keine Hindernisse für Solarpark im Dießener Süden

Südlich von Dießen sollen zwei Wiesen mit 2,2 Hektar in einen Solarpark verwandelt werden. Grundsätzliche Bedenken kommen nur von einem Naturschutzverband.

Dem Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der südlichen Dießener Flur an der Gemeindegrenze zu Raisting stehen keine entscheidenden Hindernisse entgegen. Das ist das Ergebnis der ersten Runde im Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit sowie von Behörden, Verbänden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Deren Stellungnahmen wurden in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Dießener Gemeinderats behandelt. Mit 7:1 Stimmen wurde der Entwurf für die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans gebilligt. Er wird nun nochmals ausgelegt.

Vernehmliche Kritik an dem Photovoltaik-Vorhaben eines privaten Unternehmens, an dem auch der Markt Dießen beteiligt ist, hatte es vorab bislang nur auf der Bürgerversammlung in Dießen gegeben. Diese hatte der damalige Vorsitzende des Bund Naturschutz' (BN) in Dießen, Dr. Eberhard Sening, vorgetragen. Seine Sichtweise findet sich auch in der förmlichen Stellungnahme des BN.

Was der Bund Naturschutz in Dießen an dem geplanten Solarfeld kritisiert

Der BN sieht in den Solarfeldern unter anderem eine Beeinträchtigung des Landschaftserlebnisses und des Erholungswerts. Momentan sollen Solarpaneelen auf einer Fläche von rund 1,4 Hektar zwischen dem Schilchergraben und einem nach Westen führenden Feldweg sowie südlich davon auf einem Wiesendreieck an der Grenze zu Raisting auf etwa 0,8 Hektar errichtet werden. Der Bebauungsplan umfasst insgesamt eine Fläche von 5,7 Hektar, der Flächennutzungsplan soll auf einer Fläche von 13,5 Hektar geändert werden. Der BN kritisiert auch, dass der durch die südliche Fläche verlaufende Pfad für Fußgänger und Radfahrer an die Westseite des Grundstücks verlegt werden soll. Der Weg verlängert sich dadurch von etwa 140 auf rund 220 Meter. Außerdem verweist der BN auf die Empfehlung des Bundesamts für Naturschutz, erst die Potenziale auf Häusern, Gewerbe- und Industriebauten sowie Parkplätzen zu nutzen, bevor in der freien Landschaft Solarparks errichtet werden.

Dagegen betont der Markt Dießen das "überragende öffentliche Interesse", regenerative Energie zu erzeugen, das bei Verwaltungsentscheidungen berücksichtigt werden müsse. Um den Strombedarf in der Marktgemeinde zu decken, müssten auf etwa 15 Hektar PV-Anlagen oder drei Windräder der 4,5-Megawatt-Klasse oder eine Biogasanlage errichtet werden, die 650 Hektar Anbaufläche für Biomasse benötigt. Oder es wären 2500 geeignete Hausdächer auf privaten Gebäuden erforderlich. Die im Dießener Süden jetzt geplante PV-Anlage könne 17 Prozent des in Dießen benötigten Haushaltsstroms erzeugen.

Die Naturschutzbehörde äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Photovoltaik auf der Wiese

Keine grundsätzlichen Bedenken machte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern geltend. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamts empfahl zwar ebenso insbesondere die Parkflächen am Bahnhof mit Solarpaneelen zu "überständern", beließ es aber ansonsten mit praktischen Hinweisen zur Umsetzung des geplanten Solarfelds südlichen Außenbereich von Dießen. Eine umfangreiche Stellungnahme reichte auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ein. Diesem Amt ging es vorrangig darum, die Nutzbarkeit der Flächen für die Landwirtschaft zu erhalten. So müsse verhindert werden, dass sich auf dem Solarfeld mit der Zeit Biotope bilden, die später nicht mehr verändert werden dürfen.

Im Bauausschuss stimmte nur Michael Hofmann (Bayernpartei) gegen das Energieprojekt. Auch er forderte, zuerst bereits versiegelte Flächen zu nutzen, um Sonnenstrom zu erzeugen.