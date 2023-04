SOS-Kinderdorf Dießen: Wohngruppen statt Familienhaus

Das SOS-Kinderdorf Dießen will ein Familienhaus umbauen. Verbunden ist damit auch ein spezielles pädagogisches Angebot.

Zu einem Antrag auf Nutzungsänderung eines Familienhauses im SOS-Kinderdorf ist in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Dießener Gemeinderats das gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt worden. In dem Gebäude sollen zukünftig zwei Wohngruppen untergebracht werden.

Wie Bauamtsleiterin Johanna Schäffert erläuterte, wurde das bestehende Haus 7 bisher für eine Kinderdorffamilie verwendet. Laut Planunterlagen waren darin ein Zimmer für die Kinderdorfmutter und fünf Kinderzimmer vorgesehen, was einer Nutzung entspricht, die der eines Einfamilienhauses ähnelt.

Nun soll das Obergeschoss so verändert werden, dass in Erdgeschoss und Obergeschoss zwei getrennte Wohneinheiten entstehen, in denen jeweils zwei Betreute zusammenwohnen können. Ziel der Nutzung ist laut Antragsteller zum Beispiel Geschwistern, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, ein analog zu einer Familie strukturiertes Zuhause anzubieten und einen Übergang in die Erwachsenenwelt zu schaffen. Das betreute Jugendwohnen sei eine Hilfeform für Jugendliche ab 16 Jahren, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit sozialpädagogische Unterstützung brauchen. (una)

