Spatenstich am Ammersee-Gymnasium geht zügig über die Bühne

Die Erweiterung des Ammersee-Gymnasiums in Dießen beginnt. In knapp zwei Jahren soll der neue Klassentrakt genutzt werden können.

In Minutenschnelle erledigt war am Freitagvormittag der symbolische erste Spatenstich für die Erweiterung des Ammersee-Gymnasiums (ASG) in Dießen. Gerade als die Spaten verteilt wurden, ging ein ordentlicher Regenguss nieder, sodass man sich beeilte, wieder ins Trockene zu kommen. Aber vielleicht ist das ja ein gutes Vorzeichen für das Projekt, wenn dieses ebenso zügig vorankommt. In knapp zwei Jahren – bis zum Schuljahresbeginn 2025/26 – soll die Erweiterung und die damit verbundene räumliche Umstrukturierung der 2006 in Betrieb genommenen Schule abgeschlossen sein.

Damals war das ASG voll auf der Höhe der Zeit, hatte doch die Staatsregierung die gymnasiale Schulzeit gerade erst auf acht Jahre verkürzt. Inzwischen sind es wieder neun Jahre und auch sonst hat sich in den Schulen einiges geändert. So gibt es auch am ASG eine Offene Ganztagsschule, die allerdings mangels Räumen in Container ausgelagert ist. Dass die Sporthallenkapazitäten nicht ausreichen, ist schon seit mehr als zehn Jahren ein Thema. Deshalb werden sie um eine Halleneinheit erweitert.

Auch optisch wird sich das Ammersee-Gymnasium verändern

Das ASG wird nach Norden hin vergrößert, dort wo sich bislang der Schulgarten mit Imkerei befindet, welcher weiter nach Norden gerückt wird, wie Architekt Angelo Agostini erwähnt. Wo derzeit noch Beete und Bäume zu sehen sind, werden die Baumaschinen, die schon auf dem Schulgelände geparkt sind, in Aktion treten. Wenn in zwei Jahren der Erweiterungsbau steht, wird sich der nördliche Ortseingang anders als bislang präsentieren. Die bisher das Landschaftsbild prägenden weißen Fassaden werden von Riederau her hinter einem Hybrid-Bau verschwinden, der auf der ganzen Länge vor die drei nach Norden reichenden Gebäudeflügel gesetzt wird. Die tragenden Elemente werden aus Stahlbeton sein, die Innen- und Außenwände aus Holz. "Vorbildhaft" sei das, meinte Landrat Thomas Eichinger, und durch die Holzfassade werde die Schule optisch auch nicht mehr so "steril" wirken.

Mit der Zeit geht man auch bei der Energieversorgung mit Erdwärmepumpe, dezentralen Lüftungsgeräten und einer aufgeständerten Photovoltaikanlage auf dem begrünten Dach.

Der Neubau beinhaltet einen neuen Zugang von der Ammerseebahn aus

Der neue zweigeschossige Gebäudeteil wird als Klassentrakt genutzt werden, am östlichen der drei nach Norden ragenden "Finger" des Altbaus wird laut Architekt ein neuer dem Bahnhaltepunkt zugewandter verglaster Eingangsbereich geschaffen, am westlichen Ende wird eine Brücke Alt- und Neubau verbinden.

Auf einer großen Bautafel an der Zufahrt ist bereits erkennbar, wie der Erweiterungsbau des Ammersee-Gymnasiums in Dießen aussehen wird. Foto: Gerald Modlinger

Veränderungen wird es auch im Bestandsgebäude geben. Die Klassenzimmer im mittleren und westlichen "Finger" werden in den Neubau verlagert, weil die Fachräume und die Mensa umstrukturiert werden.

Die Erweiterung ist teurer als der ursprüngliche Altbau des Ammersee-Gymnasiums

Die Kosten für die Neu- und Umbauten werden momentan auf rund 28 Millionen Euro beziffert. Der Landkreis kann dabei mit einem staatlichen Zuschuss von 5,7 Millionen Euro rechnen. Die Erweiterung und Umstrukturierung ist damit teurer als der 2006 eingeweihte Altbau, der seinerzeit (inklusive neuem Bahnhalt) 21,3 Millionen Euro gekostet hatte.

Neu überplant und gestaltet werden im Zuge der Erweiterung auch die Außenanlagen. Ebenfalls notwendig ist ein naturschutzfachlicher Ausgleich für die neue Bebauung. Dafür werden 56 neue Bäume gepflanzt und ein Lebensraum für Zauneidechsen geschaffen, der laut Landrat rund 160.000 Euro kosten wird.