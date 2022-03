Dießen

St. Alban: Das Seerestaurant soll ganzjährig öffnen

Plus Der Landkreis will in die Gastronomie in St. Alban investieren. Vor allem die Sanierung des Wintergartens kann für eine große Veränderung sorgen.

Von Romi Löbhard

Das kreiseigene Seerestaurant St. Alban in Dießen ist teilweise sanierungsbedürftig beziehungsweise soll energetisch auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. In dem Zusammenhang kamen Überlegungen in Gang, das Restaurant so auszustatten, dass es für Ganzjahresbetrieb geeignet ist.

