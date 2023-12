Stadtwerke Landsberg erfüllen Kinderwünsche

Landsberger Kommunalunternehmen sorgt im SOS-Kinderdorf für eine Weihnachtsüberraschung.

Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner zu versenden, haben die Stadtwerke Landsberg die "Wünsch dir Was"-Aktion ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech in Dießen ihre persönlichen Weihnachtswünsche zu erfüllen.

Am 18. Dezember fand die feierliche Geschenkübergabe im Mosaiksaal des SOS-Kinderdorfs in Dießen statt. Anwesend waren Yvette Dumont, Leitung Bereich Kinderdorffamilien in Dießen, Christina Felsner, Leitung Sozialpädagogische Familien- und Jugendhilfe (SFJ) in Landsberg, Betreuerinnen und Betreuer sowie die beschenkten Kinder und Jugendlichen.

Die Kinder durften ihre Weihnachtsgeschenke gleich auspacken, und ein Kind trug spontan ein Gedicht vor, was die festliche Stimmung unterstrich, wie es in einer Mitteilung der Stadtwerke heißt. (AZ)