Dießen

vor 47 Min.

Statt Mittagsbetreuung gibt es bald eine Offene Ganztagsschule

Auf Anregung des neuen Rektors Michael Kramer wird ab dem kommenden Schuljahr an der Carl-Orff-Schule in Dießen eine Offene Ganztagsschule (OGTS) angeboten.

Plus Der Bedarf an Mittagsbetreuung steigt. Daher beschließt Dießen nun einen Systemwechsel: Die Offene Ganztagsschule tritt an die Stelle der Mittagsbetreuung.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

An der Dießener Carl-Orff-Schule wird die nachmittägliche Betreuung der Schulkinder neu aufgestellt. An die Stelle der bisher von einem Förderverein getragenen Mittagsbetreuung soll ab dem nächsten Schuljahr eine Offene Ganztagsschule (OGTS) treten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit 19:1 Stimmen beschlossen. Ob deren Einführung im geplanten Umfang realisiert werden kann, ist jedoch noch nicht hundertprozentig sicher. Die größte Herausforderung besteht laut Schulleiter Michael Kramer darin, das dafür notwendige Personal zu finden.

Anlass für den Systemwechsel ist laut Sitzungsvorlage für den Gemeinderat, dass die Kapazitäten der bisherigen Mittagsbetreuung ab September nicht mehr ausreichen und voraussichtlich 25 Kinder keinen Betreuungsplatz bekommen würden. Rektor Kramer habe deswegen eine OGTS angeregt, dies auch im Hinblick auf den ab 2026 wirksam werdenden Betreuungsanspruch für alle Grundschüler. Damit würde eine Mittagsbetreuung entfallen, denn eine Zweigleisigkeit aus OGTS und "Mitti" sei nicht möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen