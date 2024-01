Dießen

vor 32 Min.

Stürme und Schnee zerzausen die Bäume des Schacky-Parks in Dießen

Plus Viele Bäume im Schacky-Park in Dießen sind schon über 100 Jahre alt. Wetterextreme haben sie im vergangenen Jahr schwer getroffen. Das macht dem Förderkreis viel Arbeit.

Von Sigrid Merkl

Der Begriff eines Englischen Gartens beschreibt eine Mischung aus Gestaltung, freier Natur und geradezu bäuerlich Robustem. Um 1800 lief der Hofgärtenintendant Friedrich Ludwig von Sckell durch den heutigen Englischen Garten in München, plante passende Blickachsen, Baumgruppen und architektonische Glanzlichter. Die große Parkanlage wurde zum Vorbild vieler weiterer Englischer Gärten. Die kleine Anlage an der Seiboldstraße in Riederau heißt so und dem Prinzip eines Englischen Gartens folgte auch der Schacky-Park in Dießen. Mehr als 100 Jahre liegt dessen Errichtung zurück und mancher der großen Bäume ist inzwischen am Ende seiner Lebenszeit angelangt. Das zeigte sich bei mehreren extremen Wetterereignissen im vergangenen Jahr - zuletzt die großen Schneemassen am ersten Advent.

Der Schacky-Park in Dießen, angelegt ab 1903, dürfte wohl kaum wie der Englische Garten in München auf dem Reißbrett entstanden sein. Vielmehr wurden immer wieder Stücke Land dazugekauft und mehr aus dem Bauch heraus integriert. Umso erstaunlicher wirkt die 18 Hektar große Anlage im Gesamteindruck, denn Baumgruppen, Weiher, Wege und Brunnen verbinden sich mit Villa Diana, dem Monopteros und einem schmucken Teehaus oberhalb des Bachlaufs zu einem harmonischen Ganzen. Zu Recht sind Marion Ratz und Rupert Huger stolz darauf. Huger, der sich selbst als "Hausmeister" bezeichnet, kennt das Anwesen in attraktiver Hanglage schon seit Kindertagen, als er auf dem kleinen Teich am Entenhaus Schlittschuh lief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen