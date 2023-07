Sturmschäden: Frontorstraße in Dießen kurzfristig gesperrt

In Dießen sorgen die Sturmschäden vom 11. Juli immer noch für Arbeit. Momentan ist die Frontorstraße nicht befahrbar.

Das Landratsamt Landsberg sperrt die Frontorstraße in Dießen am Donnerstagnachmittag kurzfristig für die Dauer von rund zwei Stunden. Grund für die Sperrung sind Sturmschäden am Kulturdenkmal „Frontor-Eichen“, die beseitigt werden. Die Arbeiten sollten bis 16 Uhr, spätestens 17 Uhr abgeschlossen und die Straße somit wieder frei befahrbar sein, teilt der Markt Dießen mit. (AZ)

