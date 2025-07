Der Markt Dießen sucht Schulweghelfer

Der Markt Dießen sucht dringend weitere ehrenamtliche Schulweghelferinnen und -helfer. Grund ist laut einer Pressemitteilung ein größerer Wechsel in der aktuellen Stammbesetzung, sodass drei Stationen zum Schulanfang im September dauerhaft neu zu besetzen sind. Schulweghelfer kann jede Person ab 18 Jahren werden.

Rund um die Carl-Orff-Schule in Dießen gibt es laut Marktgemeinde fünf feste Standorte, Hotspots, an denen allmorgendlich die Hilfe der Schulweghelferinnen und Schulweghelfer vonnöten ist. Bei hohem Verkehrsaufkommen können so Gefahren minimiert und unübersichtliche Situationen entschärft werden.

Künftige Schulweghelfer werden per Schulung auf ihre Arbeit vorbereitet

Das Team der Schulweghelfer, vertreten durch Koordinatorin Andrea Förg, freut sich daher über jeden Interessenten, der als Helferin oder Helfer gewonnen werden kann. Ob mit einer festen Station oder als Springer. Auf die Tätigkeit als Schulweghelfer werden die Interessierten im Rahmen einer Schulung gut vorbereitet.

Für folgende Termine kann man sich bereits anmelden: Dienstag, 15. Juli, 19:30 Uhr im Vortragssaal des Sportzentrums Landsberg, Mittwoch, 17. September, 19:30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Geltendorf sowie Dienstag, 23. September, 19:30 Uhr in der Carl-Orff-Schule Dießen. Die erforderliche Ausstattung wie Kelle und Sicherheitsweste wird laut Pressemitteilung kostenfrei zur Verfügung gestellt. (AZ)