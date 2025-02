Theater im Augustinum in Dießen: „Bunbury oder Ernst sein ist alles“

Freunde des gehobenen britischen Humors dürfen sich auf ein besonderes Theatererlebnis freuen. Die Theatergruppe der Seniorenresidenz Augustinum in Dießen lädt zur szenischen Lesung und Darstellung von „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ ein – einer der brillantesten und bekanntesten Komödien von Oscar Wilde.

Regie führt Bewohnerin Charlotte Naumann, die mit viel Gespür für die feine Ironie und den pointierten Wortwitz des Stücks eine lebendige Inszenierung auf die Bühne bringt.

„Bunbury“ ist eine charmante Satire auf die viktorianische Gesellschaft und deren Wertvorstellungen. Wilde, der für seinen scharfsinnigen Humor und seine geistreichen Dialoge berühmt ist, erzählt die Geschichte von Jack Worthing (gespielt von Alois Kramer) und Algernon Moncrieff (Prof. Dr. Ernst Roeckl). Zwei junge Männern, die mit erfundenen Identitäten durchs Leben gehen, um den gesellschaftlichen Konventionen zu entkommen. Dabei sorgen sie für eine Reihe von turbulenten Verwicklungen, vor allem, als die Damen Gwendolyn Fairfax (Dörte Loy) und Cecily Cardew (Regine Habdank) ins Spiel kommen – beide überzeugt davon, dass sie nur einen Mann mit dem Namen „Ernst“ heiraten können.

Scharfzüngige Dialoge und feiner Humor werden im Augustinum Dießen geboten

Seit der Uraufführung 1895 in London begeistert das Stück durch seine scharfzüngigen Dialoge und seinen feinen Humor, mit dem Wilde die Scheinheiligkeit und Doppelmoral seiner Zeit entlarvt. Die berühmte Komödie zählt zu den meistgespielten Werken des irischen Schriftstellers und hat auch heute nichts von ihrer Aktualität und ihrem Charme verloren.

Am Stück „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ von Oscar Wilde arbeiten mit in der Regie und Organisation: Charlotte Naumann sowie als Hauptdarsteller: Regine Habdank, Dörte Loy, Alois Kramer, Prof. Dr. Ernst Roeckl und als weitere Darsteller: Ingrid Gürtner, Ludwina Seemann, Jürgen Külz, Hermann Dieter Schmid,. Am Flügel begleitet Pianist Maximilian Ginter.

Die Aufführungen finden im Theatersaal der Seniorenresidenz Augustinum Dießen, Augustinerberg 1, in Dießen statt. Gespielt wird am Donnerstag, 20. Februar und Montag, 24. Februar, jeweils ab 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei (ein freiwilliger Kostenbeitrag ist erbeten). (AZ)