Dießen

vor 19 Min.

Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen ist ab Montag gesperrt

Die Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße ist wegen Bauarbeiten ab Montag gesperrt.

Der Markt Dießen kündigt kurzfristig Bauarbeiten in der Tiefgarage in der Mühlstraße an. Wo die Autos nun abgestellt werden sollen.

Themen folgen