Dießen

18:01 Uhr

Tiefgaragensanierung: Wie der Markt Dießen Geld sparen will

Auf ihre eigene Art macht "Die Partei" auf die Probleme mit der nicht mehr standsicheren Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen aufmerksam: Seit einigen Tagen befindet sich dort ein Plakat mit der Aufschrift "Bauskandale stoppen".

Plus 2019 übernahm der Markt Dießen die Federführung bei der geplanten Sanierung der Tiefgarage in der Mühlstraße. Jetzt gibt es erste Kostenschätzungen - und ein Umdenken in der Verwaltung.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Seit den Sommerferien ist die Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen wegen Einsturzgefahr gesperrt. Zwischenzeitlich wurden, wie bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Anfang November schon Befürchtungen laut, dieser Zustand werde noch Jahre anhalten. Zuletzt zeigten sich auch Eigentümer aus dem Wohn- und Ladenkomplex über der Tiefgarage zunehmend alarmiert. Zum einen wegen der statischen Probleme, zum anderen wegen der neuesten Überlegungen der Gemeinde zum Umgang mit ihrem Anteil auf der zweiten Tiefgaragenebene. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) kündigt für Januar weitere Besprechungen an.

Die Tiefgarage, die 1982 fertiggestellt wurde, ist ein baulich und rechtlich kompliziertes Gebilde: Auf der ersten Ebene befinden sich Stellplätze, die den Wohnungen und Ladengeschäften zugeordnet sind. Die zweite Tiefgaragenebene ist ein Sondereigentum des Marktes Dießen. Die meisten der dortigen 53 Stellplätze sind jedoch an Dauernutzer vermietet. Als die öffentliche Nutzung der Garage wegen der baulichen Mängel Anfang 2022 untersagt wurde, gab es nur wenige öffentliche Parkplätze. Diese zweite Ebene bildet aber auch die grundbuchrechtliche gesicherte Zufahrt für einen Teil der Stellplätze für die benachbarte Sparkasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen