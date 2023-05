Töpfermarkt-Ausstellerin in Dießen wird bestohlen

Der Dießener Töpfermarkt wird einer Ausstellerin aus Dießen nicht nur in guter Erinnerung bleiben. Gleich am Eröffnungstag wird der Frau ihre Geldbörse mit rund 1800 Euro gestohlen.

Bereits am Donnerstag wurde einer 87-jährigen Ausstellerin des Dießener Töpfermarkts aus Mettman in Nordrhein-Westfalen die Geldbörse entwendet. Diese war in ihrer Handtasche, die sie im Regal abgestellt hatte. In der Geldbörse befanden sich nach Angaben der Polizeiinspektion in Dießen rund 1800 Euro. Einen konkreten Tatverdacht konnte die Dame nicht äußern. Sie hatte, kurz bevor sie den Diebstahl feststellte, ein Verkaufsgespräch mit einem etwa 40-jährigen Mann, vermutlich Osteuropäer.

Einen konkreten Tatverdacht hat die Bestohlene nicht

Dieser hatte ihr laut Polizeibericht eine Tasse abgekauft und auch gesehen, wie sie die Geldbörse in die Handtasche legte. Kurz darauf war er wieder gekommen und interessierte sich noch einmal für einen anderen Artikel, den er aber nicht kaufte. Der Mann sprach gebrochenes Englisch.

Jetzt sucht die Polizei in Dießen Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08807/92110 melden können. (AZ)

