Tom Waits: Nach 50 Jahren genießt "Closing Time" Ewigkeits-Status

Plus 73 Jahre ist Tom Waits, der Sänger aus dem kalifornischen Pomona, und setzt sich auch in seiner Musik mit der dunklen Seite seiner Heimat Amerika auseinander.

Die Plattenfirma „Asylum“ setzte großer Erwartungen in die Zukunft ihres jüngsten Signings: Tom Waits war sein Name. Er sollte der nächste Bruce Springsteen, Randy Newman oder Bob Dylan werden, wenn es nach den Wünschen des etablierten Labels ging. Nichts davon war der schmächtige Kerl aus dem kalifornischen Pomona. Der heute 73-jährige Mann mit der gewöhnungsbedürftigen Nebelhorn-Stimme war einfach nur Tom Waits, ein oft betrunkener Underdog, die akustische Ausgabe der Beat-Literaten Jack Kerouac, William S. Burroughs oder Charles Bukowski, allesamt seine großen lyrischen Heroen.

2023 ist es exakt ein halbes Jahrhundert her, dass „Closing Time“ erschien, das Debüt des Gossen-Dandys. Der renommierte „All Music Guide“ definierte den Erstling vollkommen zurecht als „ein Meisterwerk in Moll, gefüllt mit Liedern über nächtliche Einsamkeit“. Etliche ähnlich orientierter Alben sollten folgen. Doch während „Closing Time“ eine radikale finanzielle Bruchlandung hinlegte, wurde ihr Protagonist mit der achten Scheibe „Rain Dogs“ von 1985 eine kommerzielle wie kreative Konstante, die der Eigenbrötler bis heute ist.