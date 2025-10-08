Icon Menü
Die Polizei in Dießen sucht einen unfallflüchtigen Traktorfahrer.

Dießen

Traktorfahrer streift Pkw in Dießen und fährt einfach weiter

Nachdem er mit seinem Traktorgespann einen Pkw gestreift hat, begeht ein Traktorfahrer in Dießen Unfallflucht.
    Die Polizei in Dießen sucht einen unfallflüchtigen Traktorfahrer. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Ein junger Autofahrer musste am Dienstag, 7. Oktober, gegen 17.35 Uhr, mit seinem Auto verkehrsbedingt an der Kreuzung Johannisstraße/Marktplatz in Dießen warten. In Fahrtrichtung Hofmark überquerte zu diesem Zeitpunkt laut Polizei ein grüner Traktor, mit grünem Anhänger, die Kreuzung und streifte den stehenden Pkw.

    Die Polizei in Dießen bittet Zeugen, sich zu melden

    Wie die Polizei in Dießen weiter mitteilt, fuhr der bislang unbekannte Traktorfahrer anschließend einfach weiter, ohne sich um seine gesetzlichen und moralischen Pflichten zu kümmern. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

    Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

