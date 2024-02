Dießen

vor 33 Min.

Transporter gerät bei Autounfall in Schaufenster

Die Polizei musste am Freitagabend zu einem Unfall in Dießen: bei einem Autounfall war ein Transporter in das Schaufenster eines Cafés gefahren

Zwei Fahrzeuge prallen in Dießen zusammen. Eines wird in Folge in das Schaufenster eines Cafés gelenkt. Der Sachschaden ist fünfstellig.

In Dießen ist ein Transporter bei einem Autounfall in das Schaufenster eines Cafés gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer am späten Freitagabend auf der Mühlstraße in Richtung Herrenstraße. An der Kreuzung zur Johannisstraße sah er einen von links kommenden Transporter zu spät und prallte mit diesem zusammen. Infolge des Aufpralls wurde der Transporter nach rechts in das Schaufenster eines Cafés abgelenkt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 47.000 Euro. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Größere Folgen für das Gebäude sind derzeit nicht zu erwarten.

