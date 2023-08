Dießen

Trauer um eine Dießener Journalistin mit Grandezza

Beate Bentele bei einer Reise in die von ihr so geliebte Schweiz in Juf in Graubünden, dem höchstgelegenen Dorf der Alpen.

Plus Beate Bentele prägte Jahrzehnte das öffentliche Leben in Dießen - als Journalistin, aber auch mit ihrem gesellschaftlichen Engagement. Jetzt ist sie gestorben.

Von Gerald Modlinger

Beate Bentele ließ niemanden kalt. Das lag nicht nur an ihrer Omnipräsenz am Ammersee und ihrer Vorliebe für elegante schwarze Kleidung. Ihr Auftreten verströmte Grandezza, ein Begriff, den sie gerne verwendete, vor allem aber war Beate Bentele als Redakteurin die Ammersee-Chronistin, immer engagiert und mit viel Herzblut für Dießen und die Menschen, denen sie begegnete. Am Freitag ist sie infolge einer kurz vor dem Jahreswechsel erlittenen schweren Gehirnblutung gestorben.

Als junge Frau ergriff Beate Bentele wie ihre Mutter zunächst einen pädagogischen Beruf. Mitte der 1970er-Jahre kam sie zum Landsberger Tagblatt, ab 1981 war sie als Redakteurin im Dießener Büro tätig. Auf Dauer angestellt zu sein, entsprach jedoch auf Dauer nicht ihrem freiheitsliebenden und leidenschaftlichen Wesen als im Sternzeichen des Skorpions Geborene.

