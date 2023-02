Dießen

19:00 Uhr

Trotz Ablehnung in Dießen: St. Martin in Hädern wächst weiter

Im September 2021 wurde vor dem Verwaltungsgericht über das Gewächshaus in St. Martin in Hädern verhandelt. Ein neuer Antrag auf Nutzungsänderung wurde im Bauausschuss jetzt entgegen der Rechtsauffassung des Landratsamts wieder abgelehnt.

Plus Seit vielen Jahren lehnt der Markt Dießen die Bauvorhaben in St. Martin in Hädern ab. Warum das Landratsamt auch jetzt wieder den Bauwünschen des Eigentümers zustimmt.

Von Uschi Nagl

"Es ist ein Fass ohne Boden", resümierte Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) anlässlich von zwei Bauanträgen aus St. Martin in Hädern, die dem Dießener Bau- und Umweltausschuss zur jüngsten Sitzung als Wiedervorlage vom Landratsamt vorlagen. Thema war einmal mehr ein im Jahr 2014 errichtetes Gewächshaus, das die Gemeinde als solches nicht anerkennt, und die gewünschte Erweiterung des Wohnhauses. Das Anwesen St. Martin in Hädern liegt im Außenbereich südlich von Dießen.

