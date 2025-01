Über 100 Alnatura-Pakete für das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech

Um die mehr als 100 mit Bio-Köstlichkeiten aus den Alnatura-Regalen befüllten Päckchen im SOS-Kinderdorf in Dießen übergeben zu können, drehten Marktleiterin Franziska Zielke und ihre Kollegin Julia Göbel vom Alnatura Super Natur Markt Landsberg sowie Gertrud Halas, SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech, an die 20 Runden vom Auto zum Verwaltungsgebäude und zurück. Schließlich konnten (fast) alle Spendentüten mit einem Warenwert von insgesamt 1.376,96 Euro auf einem Konferenztisch zwischengelagert werden.

Jedes Jahr startet Julia Göbel eine Spendenaktion, mit der Alnatura-Kunden soziale Organisationen oder Vereine in der Region unterstützen können. Im Supermarkt können sich Kunden über die sozialen Projekte informieren und dann entscheiden, ob sie ein Paket mit Bio-Waren spenden wollen. Dieses Jahr kamen dabei für das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech so viele Päckchen zusammen wie noch nie. Einige Kunden sponsorten sogar mehrere Tüten. „Auch einige Mitarbeitende des Alnatura-Supermarktes haben sich an der Aktion beteiligt,“ sagte Julia Göbel bei der Spendenübergabe im SOS-Kinderdorf in Dießen.

Die Tüten mit Nudeln, besonderen Soßen, gesunden Snacks und kleinen Süßigkeiten fanden in allen Bereichen des SOS-Kinderdorfes Ammersee-Lech großen Anklang. Kinder und Jugendliche aus den Kinderdorffamilien und der heilpädagogischen Wohngruppe freuten sich genauso wie die Jugendlichen im Betreuten Jugendwohnen oder betreute Familien aus anderen Angebotsbereichen. „Wir freuen uns sehr über die besondere Spendenaktion von Alnatura,“ sagte Gertrud Halas bei der Spendenübergabe. „Gesunde und nachhaltige Ernährung ist uns ein wichtiges Anliegen im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech.“

