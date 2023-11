Dießen

Ukrainische Portraitmalerin stellt im Dießener Blauen Haus aus

Plus Noch ein Wochenende lang ist die Ausstellung von Elina Deberdeeva im Blauen Haus in Dießen zu sehen. Am kommenden Sonntag erwartet die Besucher ein besonderes Highlight.

Sie liebe das Land und Dießen mit seinen kunstbegeisterten Menschen sei für sie Idylle pur, erklärte die Künstlerin zur Ausstellungseröffnung am Samstag, umgeben von ihrer großartigen Bilderwelt und im Kreise ihrer Freunde und Fans: beim Betreten des Kulturforums im Blauen Haus, werden die Gäste im Foyer von zwei zwei fast lebensgroßen Hunden empfangen – Kohlezeichnungen, die das virtuose zeichnerische Talent der Künstlerin zeigen.

Geht man weiter in die Ausstellungsräume, wird das Auge überflutet mit wohltuenden Farbeeindrücken und handwerklich perfekten Kunstwerken. Elina Deberdeeva ist keine experimentelle Malerin, sie bleibt der Gegenständlichkeit treu und bezaubert mit ihrer „vitalen Pinselführung“, wie es einst ihr Münchner Lehrer, Professor Jürgen Reipka, formulierte. Vor dem Hintergrund ihrer akademischen Ausbildung an der Kunsthochschule in Charkow/ Ukraine und an der Kunstakademie in München pflegt Elina Deberdeeva die hohe Malkunst, die den Betrachter fasziniert und an alte Meister erinnert.

