Umweltschützer aus Dießen: „Da braucht man eine gewisse Frusttoleranz“

Klimaschutz war eines der großen gesellschaftspolitischen Themen der vergangenen Jahre. Es gab unter anderem in Bayern das Volksbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ und bei den Demonstrationen von Fridays for Future gingen in vielen Städten Tausende auf die Straße, auch in Landsberg. Damals entschied der Dießener Julian Fürholzer, sich auch zu engagieren. Er schloss sich dem Bund Naturschutz an. Seit einiger Zeit ist er im Vorstand der Landesjugend und auch des gesamten Landesverbands. Was ihn antreibt, umtreibt, wie er mit der Verantwortung fürs Budget umgeht und auf den Bundestagswahlkampf blickt, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bund Naturschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis