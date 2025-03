Unbekannte Person beschädigt geparktes Fahrzeug

Die Polizeiinspektion Dießen berichtet: In der Nacht von Mittwoch, 5. März, auf Donnerstag, 6. März, wurden im Baderfeld in Dießen die Scheiben eines geparkten Volvos verkratzt und dadurch beschädigt. Der Pkw war über Nacht in der Einfahrt des Geschädigten geparkt, welcher die Kratzer am Folgetag feststellte. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

