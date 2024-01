Unbekannter klaut Geld aus Antiquitätenladen in Dießen

Aus der Kasse eines Antiquitätenladens in Dießen klaut ein Unbekannter Bargeld. Jetzt sucht ihn die Polizei. Wer kann Hinweise auf den Mann geben?

Am Mittwochnachmittag, 3. Januar, gegen 17.15 Uhr hat ein Unbekannter Bargeld aus der Kasse des Antiquitätengeschäfts in der Herrenstraße in Dießen gestohlen. Verdächtigt wird laut Polizeibericht ein Mann, der sich im Tatzeitraum im Geschäft aufhielt. Beschreiben wird der mögliche Dieb wie folgt: Er soll etwa 60 Jahre alt sein, und nach Angaben der Polizei in Dießen knapp 1,80 Meter groß sowie von kräftiger Statur.

Wer kennt den mutmaßlichen Ladendieb?

Bekleidet war er mit einer hellen Windjacke, hellen Leinenhose und einer hellen Baseballkappe. Er sprach den Polizeiangaben zufolge Hochdeutsch mit westfälischem Akzent.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

