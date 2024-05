Unbekannter Täter fährt geparktes Auto an in Dießen

In der Johann-Michael-Fischer-Straße in Dießen flieht ein unbekannter Unfallverursacher vom Unfallort, nachdem ein geparktes Auto touchiert wurde.

Eine bisher unbekannte Person hat in Dießen am Freitagabend ein geparktes Auto angefahren und ist vom Unfallort geflohen. Nach Angaben der Polizei sei der Täter – den Unfallspuren nach zu urteilen – in südliche Richtung gefahren, als er den am Straßenrand geparkten Pkw des Geschädigten vorne links touchierte. Es entstand ein Fremdschaden von rund 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee unter der 08807/92110 zu melden. (AZ)