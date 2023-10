Und wieder eine schmerzhafte Niederlage für die MTV-Fußballer

Nach einem schwachen Auftakt gegen Unterammergau kommt das MTV-Team um Spielertrainer Philipp Ropers mit einer deutlichen Schlappe zurück nach Dießen. Die zweite Mannschaft macht es besser.

Am Sonntag verlor die Erste Mannschaft des MTV Diessen auswärts in Unterammergau nach einer schwachen ersten halben Stunde deutlich mit 1:5. "Diese Niederlage und auch ihre Höhe tut uns sehr weh", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Das Team vom Ammersee kam in den ersten dreißig Minuten weder defensiv noch offensiv in die Partie und lag in einem insgesamt schwachen Kreisliga-Spiel gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner schnell mit 0:3 zurück.

Beim nächsten Heimspiel gegen Peissenberg soll es besser laufen

Der Anschlusstreffer zum 1:3 läutete ein ordentliches mittleres Spieldrittel ein, in dem die Dießener sich einige Chancen erarbeiteten und zwei weitere Treffer zurückgepfiffen wurden. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber durch zwei Konter noch zum am Ende sehr klaren 1:5-Endstand.

"Wir möchten nächste Woche zu Hause wieder besser auftreten", blickte Ropers sofort auf das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den TSV Peissenberg.

Die Zweite Mannschaft des MTV gewann auswärts bei der Reserve des SV Wielenbach klar mit 4:1 und empfängt am nächsten Sonntag die Zweite des TSV Peissenberg. (AZ)

