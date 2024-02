Unfall bei Dießen: Autofahrerin wird leicht verletzt

Unfall am Freitagabend bei Dießen: Eine Frau kommt mit ihrem Wagen von der Straße ab.

Auf der Straße von Dießen nach Raisting ist am Freitag gegen 18.45 Uhr eine 44-jährige Autofahrerin verunglückt. Wie die Dießener Polizei informiert, kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die Frau wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Der Sachschaden am Auto beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro. (AZ)

