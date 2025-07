Unfallflucht in Dießen: Polizei sucht nach einem schwarzen Fahrzeug

Nach einem schwarzen Fahrzeug beziehungsweise der Person, die es gefahren hat, sucht die Dießener Polizei. Grund ist ein Unfall, der sich am Sonntag zwischen 1 und 10 Uhr in Dießen ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein bislang unbekannter Fahrer die Weilheimer Straße in Dießen ortsauswärts. Etwa auf Höhe Hausnummer 14 kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Metallzaun. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um seine gesetzlichen Verpflichtungen zu kümmern.

Fahrzeugteile blieben am Unfallort in Dießen zurück

An dem Zaun entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Durch den Aufprall lösten sich mehrere Teile der Karosserie, sodass gesichert ist, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug handelt, welches einen erheblichen Frontschaden aufweisen dürfte. Die Dießener Polizei, Telefon 08807/92110, bittet um Hinweise. (AZ)