Unfall in Dießen: Zwei Kleinbusse stoßen zusammen

Auf schneebedeckter Straße kollidieren in Dießen zwei Kleinbusse. Dabei entsteht ein sehr hoher Sachschaden.

Am Samstagabend sind auf der Weilheimer Straße kurz nach dem Bahnübergang in Dießen zwei Kleinbusse zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei geriet ein 47-Jähriger aus Tutzing vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte hierbei in den Kleinbus eines entgegenkommenden 34-jährigen Dießeners. Der Dießener wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. An den beiden Kleinbussen entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt rund 80.000 Euro. (AZ)

