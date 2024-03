Unfallflucht am Seehof: Auto angefahren

Eine Unfallflucht hat es am Wochenende beim Seehof in Dießen gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Unfallflucht ist am Samstag oder Sonntag beim Seehof bei Dießen begangen worden. Wie die Polizei meldet, wurde in der Zeit von Samstag bis Sonntag um 15 Uhr ein dort geparkter weißer Mercedes GLC 300 von einem anderen Verkehrsteilnehmer am hinteren rechten Kotflügel angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei zu melden. (AZ)